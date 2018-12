Stadtkapelle Munderkingen lädt zu Weihnachtskonzert

Die Stadtkapelle Munderkingen lädt am Samstag, 22. Dezember, zum diesjährigen Weihnachtskonzert. Dieses beginnt um 20 Uhr in Munderkinger Donauhalle unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Charly Petermann.

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit Petermann als musikalischer Leiter bei der Stadtkapelle Munderkingen den Taktstock übernommen hat, doch die Motivation, besondere Werke auf die Bühne zu bringen, sei nicht verschwunden, heißt es in der Konzertankündigung der Stadtkapelle. Außergewöhnliche Musik zu interpretieren, sei für den Dirigenten immer eine Herausforderung und erzeuge enorm viel Spannung und Spaß.

Eröffnet wird das Konzert mit Leonard Bernsteins Ouvertüre zu „Candide“. Bernstein wurde vor 100 Jahren geboren und war nicht nur als Komponist sondern auch als Dirigent international erfolgreich. Danach folgt mit die „Dutch Master Suite“ ein Werk des Holländers Johan de Meij. Der Komponist ließ sich von drei berühmten Gemälden holländischer und flämischer Meister um 1650 inspirieren.

Mit der Filmmusik John Powells zum Animationsfilm „Drachen zähmen leicht gemacht“ steht ein weiterer Höhepunkt an. Die Zusammenstellung umfasst die Titel: „This is Berk“, „The Downed Dragon“, „See you tomorrow“, „Romantic Flight“, „Battling the green Death“ und „Coming back around“.

Die Musik aus dem Musical „Chess“ wird das Konzert abrunden. Benny Andersson und Björn Ulvaeus, die beiden musikalischen Köpfe von ABBA, haben das Bühnenstück geschaffen. Petermann wählte dieses Arrangement als einen seiner Favoriten aus seinen mittlerweile mehr als 20 Konzerten in Munderkingen aus.

Christian Bolkart leitet Jugendchor

Den Auftakt des Konzertes übernimmt wieder die Jugend der Stadt Munderkingen. Das Jugendorchester spielt unter der Leitung von Christian Bolkart mit „Sakura Variations“ von Kees Flak und einem Arrangement aus „Frozen“, die Eiskönigin von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez. Mit „Encanto“ von Robert W. Smith und dem „Childrens March“ von Percy Aldridge Grainger präsentiert sich das Jugendblasorchester unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Charly Petermann.

Traditionell stellt die Stadtkapelle bei ihrem Jahreskonzert die musikalische Arbeit der Orchester vor. Für die Unterstützung im gesamten Vereinsjahr bedanken sich die Musiker mit ihren musikalischen Vorträgen.