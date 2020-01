Stadtkapelle Munderkingen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

So viele Besucher und Trucker wie noch nie beim Sommerfest, viele Musiker-Hochzeiten und Wertungsspiele: Das war das Jahr 2019 für die Stadtkapelle Munderkingen. Bei der Hauptversammlung am Freitag im Rössle machte Vorsitzender Julian Spranz klar: „Wir können auf ein arbeitsreiches, aber auch erfolgreiches Jahr zurückblicken.“

Spranz musste die Sitzung alleine stemmen, weil seine Vorstandskollegen Martina Schelkle und Sebastian Locher erkrankt waren. So berichtete er von Wertungsspielen und Jugendkritikspielen, von sechs Musiker-Hochzeiten und intensiven Proben. Nachdem der bisherige Dirigent des Jugendvororchesters Christian Bolkart die Stadtkapelle verlassen habe, übernahm der aktive Munderkinger Musiker Christoph Traub die Leitung des Musikernachwuchses.

„Das Sommerfest war ein Fest der Rekorde“, sagte der Vorsitzende und nannte einen Besucherrekord beim Konzert von Herz Ass am Freitag, mit mehr als 300 Trucks einen Rekord beim Truckertreffen und bei mehr als 30 Grad einen Hitzerekord beim Konzert der Albfetza. „Das Sommerfest ist und bleibt unsere wichtigste Einnahmequelle“, betonte Spranz, der sich „ein bissle über unsachliche Beschwerden einiger Munderkinger“ ärgerte.

„Die Stadtkapelle ist ein tolles Aushängeschild unserer Stadt und der wichtigste Kulturträger Munderkingens“, sagte Bürgermeister Michael Lohner. „Ich bin stolz auf unsere Stadtkapelle und auf alles, was hier geleistet wird“. Dankbar sei er für „vier friedliche und harmonische Heimattage“ beim diesjährigen Sommerfest, betonte Lohner.

426 Mitglieder

Schriftführerin Claudia Rupp nannte Zahlen: Momentan gehören der Stadtkapelle 426 Mitglieder an, darunter 275 Passive und 151 Aktive. Bei den Aktiven musizieren 49 Frauen und 102 Männer, mit einem Altersdurchschnitt von 34 Jahren. Rund 30 Prozent der Stadtkapellen-Musiker sind jünger als 18 Jahre, 16 Prozent sind älter als 61 Jahre. Im vergangenen Jahr hat das aktive Orchester der Stadtkapelle 40 Mal geprobt und hatte 23 Auftritte. Der Spielmannszug hatte vier Auftritte, die Alten Kameraden trafen sich zu 24 Proben und sechs Auftritten.

Ein Plus von rund 1000 Euro in der Vereinskasse meldete Kassierer Fabian Schelkle. Im vergangenen Jahr hat die Stadtkapelle rund 4400 Euro in den Unterhalt des Musikerheims und rund 11 000 Euro in die Jugendarbeit investiert. Jugendleiterin Caroline Ottenbreit berichtete von 37 jungen Musikern in der Jugendkapelle, 27 Kindern im Jugendvororchester und drei bestandenen D3-Lehrgängen des Musikernachwuchses. „Bei Jugendkritikspielen haben beide Orchester hervorragende Leistungen gezeigt“, berichtete die Jugendleiterin und nannte ein Hütten-Wochenende am Bodensee sowie das Doppelkonzert mit jungen Musikern aus Langenau als weitere Jahreshöhepunkte der Stadtkapellen-Jugend. „Die hervorragende Jugendarbeit der Stadtkapelle sorgt für einen tollen Aufschwung und setzt tolle musikalische Zeichen“, lobte Bürgermeister Lohner. In der Stadtkapelle seien „junge engagierte Leute am Ruder, die vorangehen und die Stadtkapelle in eine gute Zukunft führen“, so der Schultes.

Stadtmusikdirektor Charly Petermann lobte die guten Vorträge des aktiven Orchesters beim Wertungsspiel zum Kreismusikfest in Kirchbierlingen, ärgerte sich aber über den „schweren und viel zu langen Stundenchor“. Mit Blick auf die Fasnet sagte Petermann: „Die Spielfähigkeit in Umzügen wird immer schwieriger, weil Musiker fehlen.“ Der Stadtmusikdirektor hätte sich mehr Teilnehmer am Proben-Wochenende gewünscht und mahnte: „Wir brauchen mehr effektive Proben mit einem vollzähligen Orchester“. Für 2020 kündigte Petermann ein Serenadenkonzert im Sommer, ein Wertungsspiel in Mietingen im Mai sowie die Teilnahme beim Schützenumzug in Biberach an. Der Stadtmusikdirektor dankte Tobias Knupfer, der bei keiner Probe und keinem Auftritt der Stadtkapelle gefehlt hat. Nur bei zwei Proben fehlte Martina Schelkle.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Julian Spranz als Vorsitzender für den wirtschaftlichen Betrieb einstimmig in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Kassierer Fabian Schelkle, Jugendleiterin Caroline Ottenbreit und Notenwart Thomas Strahl. Die aktiven Musiker der Stadtkapelle werden im Vereinsausschuss künftig von Tobias Schartmann, Simon Mack und Tobias Knupfer vertreten. Diana Rapp stellte sich nicht mehr zur Wahl. Die „passiven Beisitzer“ sind Rolf Braun, Petra Mohn, Petra Fiderer und Silvia Tremel. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Sprecher der einzelnen Orchester: Johannes Kiebler in der aktiven Kapelle, Samuel Erhart für die Jugendkapellen, Paul Pilger bei den Alten Kameraden und Stefanie Mohn im Spielmannszug. Johannes Holl und Marcus Leitte werden auch in Zukunft die Kasse der Stadtkapelle prüfen.

Mitglieder geehrt

Dann wurden einige Mitglieder der Stadtkapelle geehrt .„Langjährige Mitglieder sind ein Zeichen der Treue zum Verein und zeigen, dass sich die Musikerinnen und Musiker in der Stadtkapelle wohlfühlen“, sagte Julian Spranz. Vom Blasmusikverband wurden die langjährigen Mitglieder bereits beim Weihnachtskonzert geehrt. Spranz nutzte die Hauptversammlung der Stadtkapelle, um den „verdienten und langjährigen Mitgliedern im Namen des Vereins zu danken“. Seit 70 Jahren ist Josef Frasch Mitglied der Stadtkapelle. Bis heute spielt er die Trompete bei den Alten Kameraden. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden Hornist Paul Pilli und Klarinettist Hermann Lang geehrt. Auf 50 Jahre in der Stadtkapelle können Bruno Schmid, Bruno Rupp und Paul Pilger zurückblicken, und seit 40 Jahren musizieren Martin Wiest, Christoph Traub, Erwin Stöhr, Arno Hardecker und Andreas Geppert in der Munderkinger Stadtkapelle. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft wurden Hans-Peter Frankenhauser, Hans Miehle und Josef Schmid geehrt und für 20 Jahre Stadtkapelle ging die Ehrung an Linda Kohal und Jürgen Heinzelmann.

Außerdem wurden folgende Musiker für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft in der Stadtkapelle Munderkingen geehrt: Sebastian Locher, Sinah Dreher, Simon Gassmann, Max-Michael Geppert, Johannes Kiebler, Melanie Mohn, Sophia Ottenbreit, Simone Schartmann und Tobias Schartmann. Außerdem dankte Vorsitzender Julian Spranz dem Hausmeister-Ehepaar des Musikerheims Marianne und Roland Seif, Xaver Knupfer für die „ständige Überlassung von Maschinen“ sowie den Dirigenten Charly Petermann, Christoph Traub und Hubert Rupp mit einem Präsent.