Stadtmusikdirektor Charly Petermann und die Musiker des großen Blasorchesters der Stadtkapelle Munderkingen proben derzeit intensiv. Der Grund: Das Weihnachtskonzert der Kapelle steht bevor. So trafen sich die Musiker auch am Sonntag in den Proberäumen des Musikvereins „Edelweiß“ in Rottenacker, weil das heimische Musikerheim für einen runden Geburtstag genutzt wurde.

Die Stadtkapelle befindet sich momentan in der heißen Phase der Vorbereitung auf das Weihnachtskonzert, das in diesem Jahr am 21. Dezember um 20 Uhr in der Munderkinger Donauhalle steigen wird. „Kommende Woche werden wir uns von Freitag bis Sonntag zum Proben-Wochenende an der Landesakademie in Marktoberdorf treffen, um wieder intensiv gemeinsam für das Konzert proben zu können“, sagte Martina Schelkle, Vorsitzende der Stadtkapelle für Jugend, Musik und Aktive, am Rand der Probe am Sonntag. „Am Sonntagmorgen hat jeder Zeit, da stehen meistens weder berufliche noch private Gründe einem Probetermin entgegen“, antwortete Stadtmusikdirektor Petermann auf die Frage nach dem Grund für den „frühen Sonntags-Termin“.

Und zu dieser Probe legte der Orchesterchef das Stück „Spartacus“ aus der Feder von Jan van der Roost auf, das wohl zentrales Musikstück des Weihnachtsorchesters sein wird. „Ein absolutes Höchststufen-Werk, das durch seinen schwierigen Rhythmus besticht“, so Petermann. „Spartacus beschreibt die Zustände im alten Rom und stellt an das Orchester hohe Anforderungen sowohl in Bezug auf die Spieltechnik als auch die Rhythmik.“ Das Werk sei eine Huldigung an den italienischen Komponisten Ottorino Respighi, der Jan van der Roost stilistisch Pate gestanden habe, erklärte der Stadtmusikdirektor und betonte: „Zwischen den beiden dynamischen und groß angelegten Ecksätzen schafft der lyrische Mittelteil eine ruhige Stimmung.“