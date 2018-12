Stadtkapelle begeistert beim Weihnachtskonzert

„Es ist eine schöne Tradition, dass die Stadtkapelle Munderkingen jedes Jahr kurz vor Weihnachten ihr überdurchschnittliches Können in einem Konzert präsentiert“, sagte Rupert Braig am Samstagabend in der Munderkinger Donauhalle. Mehr als 350 Besucher waren gekommen, um zu hören, was die drei Orchester der Stadtkapelle für das diesjährige Weihnachtskonzert vorbereitet hatten. „Hier wird regelmäßig hochkarätige Blasmusik geboten“, freute sich Braig.

Den Konzertauftakt machten Dirigent Christian Bolkart und die jungen Musiker des Jugendvororchesters mit „Sakura Variations“. „In diesem Stück beschreibt der Komponist Kees Vlak die Zeit der Kirschblüte in Japan“, erfuhren die Konzertbesucher. Nach „Let it go“ und anderen Songs aus dem Animationsfilm „Frozen – Die Eiskönigin“ wollte sich der jüngste Musikernachwuchs verabschieden, aber das Publikum forderte eine Zugabe, die das Vororchester mit drei Varianten des Weihnachtslieds „O Tannenbaum“ lieferte.

Mit Stadtmusikdirektor Charly Petermann am Dirigentenpult eröffnete das Jugendblasorchester seinen Konzertteil mit „Encanto“ aus der Feder von Robert W. Smith, legte mit dem modernen Marsch „Children’s March“ nach und spielte „Baba Yetu“ als Zugabe. „Dieses Stück von Christopher Tin wurde als Titelsong für das Computerspiel Civilization IV komponiert“, erfuhren die Gäste.

Gemälde werden musikalisch beschrieben

Dann übernahm das Große Blasorchester der Munderkinger Stadtkapelle, ebenfalls geleitet von Stadtmusikdirektor Charly Petermann, die Bühne der Donauhalle und eröffnete seinen Konzertteil mit der Ouvertüre zu „Candide“, das Leonard Bernstein komponiert hatte. Einer der Höhepunkte des Konzertabends war die dreiteilige „Dutch Master Suite“, zu der sich der Komponist Johan de Meij von drei Gemälden niederländischer und flämischer Maler aus der Zeit um 1650 inspirieren ließ. Auf die musikalische Beschreibung der Gemälde „Die Nachtwache“ und „Der Liebesbrief“ folgte der „Der Prinzentag“, zu dem sich die Bühne der Munderkinger Halle in eine Fasnetsszene verwandelte. Lautes Gelächter, klirrende Bierkrüge, Luftschlangen, Papierflieger und jede Menge Konfetti begleitete die musikalische Darstellung der Feiern zur Geburt des einstigen niederländischen Thronfolgers. „Ein nicht alltägliches Werk“, sagte Martina Schelke, mit Julian Spranz Vorsitzende der Stadtkapelle, und der Stadtmusikdirektor ergänzte: „Mal ein wirklich verrücktes Stück zu spielen, hat großen Spaß gemacht.“

Seit nunmehr 20 Jahren leitet Petermann die Munderkinger Stadtkapelle, dafür bedankten sich Musiker am Samstagabend. „Seit zwei Jahrzehnten führt er uns durch das musikalische Jahr und bringt seine große Erfahrung ein“, sagte Martina Schelkle. Die intensive Arbeit Petermanns während 925 Proben in den vergangenen 20 Jahren habe sich bei Wertungsspielen immer ausgezahlt, betonte die Vorsitzende.

Mit John Powells Filmmusik zum Animationsfilm „How to train the Dragon – Drachen zähmen leicht gemacht“ setzten der Stadtmusikdirektor und das Große Blasorchester das Weihnachtskonzert fort und mit Songs aus dem Musical „Chess“ der beiden ABBA-Legenden Benny Andersson und Björn Ulavaeus, sollte der musikalische Abend zuende gehen. Natürlich forderte das lang applaudierende Publikum Zugaben und die lieferten Charly Petermann und seine Musiker mit dem schwungvollen Titel „Curtain Call“ von John Wasson, dem für alle Stadtkapellen-Konzerte obligatorischen Radetzky-Marsch und dem sanften „Stars make us small“, das passend zu Weihnachten an „Stille Nacht“ erinnerte. „Unsere beiden Dirigenten haben die Musikerinnen und Musiker zu vielen Proben motiviert. Der heutige Konzertabend hat bewiesen, dass sich all diese Mühe gelohnt hat“, freute sich Martina Schelkle am Schluss des Weihnachtskonzerts.

Musiker geehrt

Auch diesmal hat die Stadtkapelle Munderkingen ihr Weihnachtskonzert am Samstagabend genutzt, um langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren.

Um die beim Konzert in der Donauhalle gebotenen Leistungen zu bringen, sei jahrelange harte Probenarbeit nötig, sagte Rupert Braig vom Kreismusikblasverband Ulm/Alb-Donau. „Für diese Kontinuität sind langjährige Musiker nötig, die sich uneigennützig in das Orchester einbringen und jahrelang für die Blasmusik engagieren“. Das Konzert biete den würdevollen Rahmen, um diese Langjährigen zu ehren, so Braig.

Für 40 Jahre im Dienst der Blasmusik wurden Anton Neher und Günter Ottenbreit, die „alten Kameraden“ Fritz Pilger und Ralf Schacher sowie Joachim Stöhr aus dem Spielmannszug geehrt. Ihnen überreichte Rupert Braig die goldene Ehrennadel des baden-württembergischen Blasmusikverbands mit Diamant und einem Ehrenbrief. Seit 30 Jahren spielt Stefanie Spranz die Klarinette. Am Samstag wurde ihr dafür die goldene Ehrennadel verliehen. Die beiden Vorsitzenden der Munderkinger Stadtkapelle Martina Schelkle und Julian Spranz sowie die Fahnenbegleiterin Ulrike Merkle gehören dem Musikverein seit 20 Jahren an und wurden beim Weihnachtskonzert mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Die bronzene Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Franziska Merkle, Jan Rieger, Maike Rieger, Friedhelm Schulz und Timo Steiner.