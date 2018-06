Stadt Munderkingen strukturiert beim Grüngut um

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist es den Kommunen nicht mehr erlaubt, das gehäckselte Grüngut auf die landwirtschaftlichen Nutzfelder auszubringen. Deshalb stehe die bisherige Annahmestelle auf dem landwirtschaftlichen Hof von Ulrich Moll in Algershofen nicht mehr zur Verfügung, teilt Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner mit.

Die Stadt habe aus diesem Grund in den vergangenen Wochen die gesamte Grünguterfassung im Bauhof neu organisiert. Hierfür waren etliche Umbaumaßnahmen erforderlich. Dennoch sei es keine Dauerlösung, da die Verhältnisse viel zu beengt seien. Die Zu- und Abfahrt sei ungünstig und das gesamte Verkehrsaufkommen sei zusammen mit der Andienung auf dem Recyclinghof viel zu hoch. So seien allein am vergangenen Samstag insgesamt 227 Fahrzeuge auf das Bauhofgelände gefahren, 90 Prozent davon vormittags.

Die Stadtverwaltung werde deshalb eine weitere Grüngutsammelstelle einrichten, teilt Lohner weiter mit. Sie sei derzeit dabei, einen geeigneten Platz zu finden und ein entsprechendes Betriebskonzept aufzustellen.

Neben der Einschränkung beim Ausbringen von Grüngut in der Landwirtschaft müsse künftig auch eine exakte Trennung von holzigem und saftendem Material erfolgen. Die verschiedenen Materialien gingen dann getrennte Wege.

Die holzigen Grünabfälle würden üblicherweise geschreddert und anschließend getrocknet und gesiebt. Nach dem Sieben würden die verschiedenen Korngrößen als Brennstoff oder in der Kompostierung verwendet. Die saftenden Grünabfälle könnten der Vergärung mit anschließender Kompostierung zugeführt werden.

Die Vergärung und Kompostierung diene der „hygienisierenden Behandlung“ um vor der weiteren Ausbringung die seuchen- und krankheitsbezogene Unbedenklichkeit herzustellen.

Auch über die Beschaffenheit eines Grüngutsammelplatzes gäbe es neuerdings entsprechende Vorschriften. So müsse ein neuer Grüngutplatz versiegelt sein und das Abwasser müsse in einer Grube gesammelt oder in die Kanalisation abgeleitet werden; alternativ könnten auch flüssigkeitsdichte Container eingesetzt werden, hieß es. Die Fläche müsse befahrbar und abgedichtet sein, es bedürfe, wenn keine Container zum Einsatz kommen, einer Einzäunung.