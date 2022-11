St. Martinsfeier für klein und groß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. November war es wieder so weit: Das St. Martinsfest steht vor der Tür.

Die „Sonnenblumenkinder“ (Vorschulkinder) vom Kinderhaus St. Maria haben sich schon sehr auf diesen Tag gefreut. Haben sie doch ganz fest für ihren großen Auftritt bei der St. Martinsfeier im Kinderhaus geübt.

Da die Proben für die Mantelteilung im Geheimen stattgefunden haben, waren auch die jüngeren Kinder ganz aufgeregt, als es endlich mit dem Martinsspiel losgegangen ist. Der arme Bettler, welcher von allen weggeschickt wurde und frierend dasitzt, bis ein Soldat namens Martin kommt und mit ihm das Brot und den Mantel teilt. Aber es geht noch weiter, denn der Soldat Martin hatte noch einen besonderen Traum, in welchem ihm Jesus erschienen ist und daraufhin hat Martin das Soldatenleben aufgegeben und Gottes Wort verbreitet hat.

Trotz Aufregung hat alles super geklappt und gemeinsam mit den Eltern haben sich die Kinder zu unserem Laternenumzug in das Wohngebiet ums Kinderhaus aufgemacht. Es war schön anzusehen, wie die bunten Laternen der Kinder geleuchtet haben und so den Weg für alle erleuchtet hat.

Zum Abschluss im Kinderhaus haben alle noch die Legende von der Martinsgans gehört, bevor es zum Abschluss für alle Kinderhauskinder noch eine Martinsgans gegeben hat, welche von der Stadt Munderkingen gespendet wurde.

Das besondere an unserer kleinen Martinsfeier steht in Verbindung mit dem christlichen Auftrag vom Kinderhaus. Wir sehen uns als den kleinsten Ort, in dem bereits die jüngsten Menschen unserer Gesellschaft vom Leben und Wirken Jesus hören und die christlichen Grundwerte vorgelebt werden.