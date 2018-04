Ständchen zum 60. Geburtstag für Munderkingens Stadtmusikdirektor

Munderkingens Stadtmusikdirektor Charly Petermann hat am Ostersonntag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Seine Musiker der Stadtkapelle Munderkingen ließen es sich nicht nehmen, ihrem langjährigen Dirigenten zum Festtag zu gratulieren.

Im vergangenen Jahr hatte er die Ehrung für seine insgesamt 35-jährige Dirigententätigkeit erhalten. Im Herbst 1998 zog es ihn nach Munderkingen an die Donau, wo er den Taktstock bei der Stadtkapelle übernahm. Neben dem aktiven Blasorchester dirigiert Petermann auch das Jugendblasorchester. Die Musiker kennen ihn nicht nur als Stabführer, sondern auch als Klarinettist, Saxofonist, Sänger oder Komponist, was er auch bei der Stadtkapelle unter Beweis stellt. Eben durch und durch ein Vollblutmusiker, seit Kindesbeinen an, heißt es von der Stadtkapelle.