Städtisches Museum sucht alte Bilder

Der Geschichtsverein bereitet eine weitere Ausstellung für das kommende Jahr vor: Gezeigt werden sollen gemalte, künstlerische Darstellungen und Fotografien, die die Stadt aus der Vergangenheit wieder zum Leben erwecken sollen.

Das beeindruckende Ensemble der Stadt ist zwar in seiner einmaligen Lage erhalten geblieben, doch haben die Erfordernisse vor allem in den Jahrzehnten nach dem Krieg unwiederbringliche Verluste und Lücken im Stadtbild verursacht, teilt der Geschichtsverein mit. Es waren die Wirtschaften Hecht, Roter Ochsen und Rössle, die einst das Zentrum prägten. Die vielen kleinen Ladengeschäfte brachten Leben in die Stadt. Handwerksbetriebe, Gerbereien, die Bürstenherstellung gehörten zum Stadtbild, auch die Landwirtschaft, die noch nicht aus der Stadt verbannt war. Das attraktive Gasthaus Neuhaus wurde grundlos dem Verkehr geopfert. Vergessen werden soll auch nicht, dass mit dem Bau der Donautalbahn vor 150 Jahren eine neue Zeit anbrach und wenige Jahre darauf die einst prächtige Donaubrücke geschaffen wurde.

Die Ausstellung wird wieder im Dachgeschoss des Städtischen Museums eingerichtet und am Sonntag, 28. April, eröffnet. Die Bevölkerung wird gebeten, Bilder und Fotografien für die Zeit der Ausstellung zur Verfügung zu stellen. „Wir freuen uns, ein interessantes und lebendiges Gesamtbild der früheren Stadt schaffen zu können“, teilen die Mitglieder des Geschichtsverein mit.

