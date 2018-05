Spring-Cup in Munderkingen mit E- und F-Junioren sowie Bambini

Die Fußballer des VfL Munderkingen richten zum Monatswechsel ihre Spring-Cup-Turniere aus. Zunächst sind am Donnerstag, 31. Mai, die Bamibini an der Reihe, gefolgt vom Turnier der E-Junioren am Samstag, 2. Juni, und der F-Junioren am Sonntag, 3. Juni.

Zum Auftakt des Spring-Cups 2018 im Munderkinger Donaustadion treten die Kleinsten an und zeigen ihre ersten fußballerischen Erfahrungen. 18 Teams sind beim Bambini-Turnier am Donnerstag am Start, gespielt wird von 12 bis 14.30 Uhr. Das Teilnehmerfeld ist in drei Gruppen eingeteilt, die Mannschaften kommen aus den Bezirken Donau und Riß.

Weiter geht es in Munderkingen am Samstag mit den E-Junioren, die ebenfalls in drei Gruppen mit jeweils acht Teams an den Start gehen werden. Beginn ist um 11 Uhr, der Start der Endrundenspiele ist mit dem Viertelfinale um 13.45 Uhr. Das Feld ist hochkarätig besetzt: Neben Mannschaften aus Munderkingen und dem Bezirk Donau sind unter anderem auch der Nachwuchs des FV Illertissen, des SSV Reutlingen, des TSV Neu-Ulm, des SV Oberzell und des FV Olympia Laupheim dabei.

Den Abschluss der Munderkinger Jugendfußball-Turniertage machen am Sonntag ab 11 Uhr die F-Junioren. Eingeteilt ist das Teilnehmerfeld in vier Fünfer-Gruppen. Man darf gespannt sein, ob der SSV Reutlingen seinen Vorjahrestriumph wiederholt und den Titel verteidigt. Die Endrunde beginnt mit dem Viertelfinale ab 13.56 Uhr.