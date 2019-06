Der VfL Munderkingen richtet von Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), bis Sonntag, 23. Juni, Jugendfußballturniere aus. Beim Spring-Cup im Donaustadion werden Wettbewerbe für die die D-, E- und F-Junioren sowie für die Bambini ausgetragen.

Mit den Kleinsten beginnen die Jugendfußballtage des VfL Munderkingen am Donnerstag, 20. Juni. Insgesamt 18 Mannschaften treten bei dem Bambini-Spieltag an, der um 11 Uhr beginnt. Neben Vereinen aus dem Raum Munderkingen/Ehingen sind auch auch der FC Wangen und der TSV Neu-Ulm mit jeweils zwei Mannschaften dabei.

Nach dem Bambini-Spieltag erfolgt um 14.15 Uhr am Donnerstag der erste Anpfiff zum Turnier der F-Junioren, an dem die folgenden zwölf Mannschaften teilnehmen: Der gastgebende VfL Munderkingen stellt drei Teams, der SSV Ehingen-Süd und die SG Dettingen sind mit jeweils zwei Teams dabei, außerdem spielen die TSG Ehingen, die SG Öpfingen, der SV Baustetten, der FV Biberach und die SGM Warthausen. Gespielt wird in zwei Gruppen.

Am Samstag, 22. Juni, sind die E-Junioren im Donaustadion an der Reihe. 18 Teams spielen ab 11 Uhr zunächst in drei Gruppen. Um 14.15 Uhr beginnt die Endrunde mit dem Viertelfinale, um 15.22 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Teilnehmer sind neben Gastgeber VfL Munderkingen auch die SG Öpfingen, Inter Laupheim, TSV Riedlingen, FV Illertissen, FV Neufra, SSV Ehingen-Süd, TSV Allmendingen, FV RW Ebingen, SV Böblingen, SGM Schelklingen, TSV Neu-Ulm und SSG Ulm, wobei einige Vereine mehr als eine Mannschaft stellen.

Zum Abschluss des Spring-Cups am Sonntag, 23. Juni, wird ab 11 Uhr ein gut besetztes D-Junioren-Turnier ausgetragen. Die folgenden zwölf Mannschaften sind dabei: VfL Munderkingen I und II, RW Ebingen I und II, TSV Blaubeuren, TSG Ehingen, Olympia Laupheim, SG Dettingen, TSV Neu-Ulm, SSV Ehingen-Süd, FV Neufra und SC Lauterach. An die Vorrunde in zwei Gruppen schließen sich die Halbfinalspiele (ab 14.08 Uhr), die Platzierungsspiel (ab 14.20 Uhr) und das Finale (14.56 Uhr) an.