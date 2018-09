Sponsorenlauf soll Geld für Frauenbergkirche bringen

Die Außensanierung der Frauenbergkirche ist abgeschlossen, der Dachstuhl ist saniert und die Fassade ist wieder hergerichtet. Jetzt soll noch in diesem Jahr die Innensanierung der Kirche als letzter Bauabschnitt beginnen.

„Und die müssen wir ohne Zuschüsse selber finanzieren“, sagt Pfarrer Thomas Pitour, der die Kosten dafür auf rund 100 000 Euro schätzt. Dank der erhaltenen Zuschüsse und des überwältigenden Spendenaufkommens, so Claudia Knäuer, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, sei auch ein Großteil der Innensanierung bereits finanziert. „Den Restbetrag wollen wir jetzt auf der Zielgeraden im wahrsten Sinne des Wortes im Schlussspurt erlaufen und zwar mit einem Sponsorenlauf.“ „Die Idee dazu kam von Josef Veser und wird von der Kolpingfamilie gemeinsam mit dem Förderkreis und der Kirchengemeinde umgesetzt“, betont Alexander Schmidhofer. Am Sonntag, 30. September, soll der Sponsorenlauf rund um die Stadtpfarrkirche St. Dionysius stattfinden.

„Die Läufer suchen sich im Vorfeld ihre Sponsoren und werden am Sonntag die Kirche innerhalb von zwölf Minuten so oft wie möglich umrunden. Die Laufstrecke pro Runde sind 160 Meter“, erklärt Schmidhofer. Um 10.30 Uhr beginnt der Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend werden die Ministranten als erste an den Start gehen. „Je nach Zahl der Anmeldungen werden wir mehrere Läufe starten“, sagt Alexander Schmidhofer, der dabei an Jugend-, Prominenten- oder Nordic Walking-Läufe denkt. Als Mindestsumme pro gelaufener Runde wurde ein Euro festgelegt. „Der Betrag ist natürlich nach oben offen“, so Schmidhofer. Die einzelnen Läufe werden von den beiden „Stadionsprechern“ Florina Stöhr und Uli Spranz launig kommentiert und gleichzeitig wird ein Gemeindefest stattfinden. Bei dem gibt’s ab 12 Uhr Eintöpfe zum Mittagessen, die Christopher Baer vom Café Knebel spendieren wird.

„Es wird einen vegetarischen Eintopf und einen mit Fleisch geben“, sagt er und betont, dass auch die Getränke sowie Kaffee und die selbstgemachten Kuchen zugunsten der Frauenbergkirche gespendet werden. „Eine Preisliste wird es nicht geben“, so Baer, „jeder kann für Eintopf, Getränke, Kaffee oder Kuchen spenden, so viel er will“. Bei gutem Wetter wird im Pfarrhof, ansonsten im Gemeindehaus bewirtet. Start und Ziel des Sponsorenlaufs wird am Hauptportal der Pfarrkirche St. Dionysius sein. Als kleines Dankeschön werden die Sponsoren der Läufer eine Kerze mit dem Logo des Sponsorenlaufs bekommen. Offizieller Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 26. September.

„Aber spontane Anmeldungen sind natürlich auch am Sonntag noch möglich“, so Pfarrer Pitour. „Und sollte jemand Sponsor werden wollen, aber keinen geeigneten Läufer haben, soll er sich bei uns melden, um einen Läufer zugeteilt zu bekommen“, ergänzt Claudia Knäuer.