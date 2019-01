Spittlnarren organisieren tollen Fasnetstreiben

In 57 Gruppen sind am Samstag Hexen, Geister, Fratzen, Katzen und Dämonen im Dämmerungsumzug der Munderkinger Spittlnarren vom Tag in die Nacht gezogen. Zuvor stimmten närrische Musiker das Publikum mit einem Platzkonzert am Rathaus auf das närrische Spektakel ein und am frühen Nachmittag trafen sich die Obernarren mit Bürgermeister Michael Lohner, Zunftmeister Werner Wald und Reinhard Siegel, Präsident der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte VFON, im Rathaussaal zum Zunftmeisterempfang.

Mit einem Ständchen und einem Mini-Gugelhopf gratulierten die Narren zunächst dem VFON-Präsidenten sowie Spittlnarr Markus Wald zum Geburtstag, dann betonte Munderkingens Schultes, dass die Spittlnarren „echte Brauchtumsträger der Stadt“ seien, auf die „jederzeit Verlass“ ist. Der als „Langredner“ bekannte VFON-Präsident Siegle fasste sich am Samstag kurz. Er reimte „Fasnet, des isch Lebensfreude pur und se isch bei uns Kultur“ und mahnte damit, das „Kulturgut Fasnet“ nicht durch „Wildwüchse“ zu gefährden.

Mit dem Munderkinger Narrenlied eröffnete anschließend die „wuselige Stadtkapelle“ das Platzkonzert vor dem Rathaus, dem sich die Stadtkapelle aus Hayingen, die „Sulgemer Löchligugger“ und der Obermarchtaler Fanfarenzug anschlossen, bevor am späten Nachmittag der Startschuss zum Narrensprung fiel.

Alle sind dabei

Angeführt von der Munderkinger Stadtkapelle und der Trommgesellenzunft zogen zunächst die Narrenzünfte aus dem Verwaltungsraum Munderkingen an den Zuschauern vorbei. Es sei ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich die VG-Zünfte bei ihren Narrensprüngen gegenseitig besuchen, sagte VG-Sprecher Hans-Peter Schleicher. Und so waren im Umzug Schopfboale und Altlacha-Hexa aus Untermarchtal, Durahexa und Fetzasprenger aus Emerkingen, der Schlossgeist und sein Gefolge aus Obermarchtal, Schnegga und Bära aus Lauterach, Babeles-Buaba aus Rottenacker, Gausweiber aus Unterstadion sowie Wenk’l-Fratza und Schlossberg-Hexa aus Oberstadion zu sehen.

Unter die in der Region bekannten Maskengruppen wie Druden, Turmdeifl, Hölla-Hexa, Brugga-Goischdr oder Malefiz-Weiber und Gauner hatten sich Narren gemischt, die hier eher selten zu sehen sind. Blockstrecker kamen aus Daugendorf, Heckaschmecker aus Ehestetten, dr Eschagore aus Weißenhorn, aus Pleinfelden reisten die Hummeln an und zwischendrin sorgte die Munderkinger MKK, die Mittlere Katastrophen Kapelle, für den närrischen Sound beim Narrensprung. Nach rund 90 Minuten war das närrische Spektakel vorbei, dann wurde in den Besenwirtschaften und in der Donauhalle kräftig gefeiert.