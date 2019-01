Spittlnarren laden zum Narrensprung ein

Die Munderkinger Spittlnarren laden am kommenden Samstag, 26. Januar, zu ihrem fünften Narrensprung durch die Donaustadt ein. Zu dem Tag-in-Nacht-Umzug erwartet die Mitgliedszunft der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) mehr als 50 verschiedenen Narrenzünfte und Musikkapellen.

Seit 2014 sind die Munderkinger Spittlnarren offizielles Mitglied der VFON, der auch die Narrenzunft Obermarchtal angehört, deren Ehrenzunftmeister Reinhard Siegle Präsident der Vereinigung ist. Neuestes Vollmitglied ist der Fasnetsverein Lauterach. Hatten die Munderkinger Spittlnarren in früheren Jahren zu Nachtumzügen eingeladen, haben sie den Umzugsbeginn als Vollmitglied der Vereinigung etwas nach vorn verlegt. „Nachtumzüge sind in der VFON nicht so gern gesehen, deshalb beginnen wir jetzt früher“, erklärt der Vereinsvorsitzende Werner Wald.

120 Mitglieder

Nur alle drei Jahre laden die Spittlnarren zu einem eigenen Umzug. Dieser Rhythmus habe sich bewährt, schließlich organisieren die großen Nachbarn von der Trommgesellenzunft jedes Jahr am Fasnetssonntag einen Umzug und auch andere kleinere Zünfte würden nicht jedes Jahr zum eigenen Narrensprung laden, so Wald. Für die Spittlnarren, denen 120 Mitglieder angehören, darunter etwa 45 aktive Erwachsene und zehn Kinder, ist die Organisation dieser Veranstaltung ein echter Kraftakt. „Alle sind eingebunden“, erklärt Werner Wald. Deshalb können die Spittlnarren selbst sich im eigenen Umzug gar nicht zeigen.

Bereits am Freitag beginnen die Mitglieder mit dem Aufbau in der Donauhalle. Hier steigt am Samstag ab 17.30 Uhr eine Party mit DJ Matze. Die Munderkinger Zunft übernimmt die Bewirtung. Außerdem sind die Mitglieder eingebunden, um vor Beginn des Narrensprungs die Umzugsplaketten zu verkaufen. „Mit der Plakette hat man in der Halle freien Eintritt, sonst werden hier drei Euro berechnet“, erklärt Werner Wald.

Der närrische Tag beginnt allerdings schon deutlich vor dem Umzug mit dem Zunftmeisterempfang im Rathaussaal. Bürgermeister Michael Lohner übernimmt die Schirmherrschaft der Veranstaltung. Gegen 15.30 Uhr findet dann ein Platzkonzert auf dem Marktplatz statt. „Verschiedenen Kapellen beispielsweise die Munderkinger Stadtkapelle werden kleine Ständchen geben“, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Reibungsloser Umzug

Die Stadtkapelle wird dann auch um 16.30 Uhr den Umzug eröffnen, der sich von der Vorstadt über die Markt- und die Schillerstraße zur Halle hinaus schlängeln wird. Auf die Musiker folgt direkt die Munderkinger Trommgesellenzunft, die übrigen Narrenzünfte der Verwaltungsgemeinschaft reihen sich ein. „Die weiteste Anreise hat eine Gruppe aus dem Altmühltal, die sich über Facebook bei uns gemeldet hat“, so Wald. Weil er die Zunft selbst nicht kennt, hat er sich vor einer Zusage erstmal über die Gruppe informiert. „Wir wollen einen abwechslungsreichen und reibungslosen Umzug“, betont der Vereinsvorsitzende. Im Anschluss an den Umzug wird nicht nur in der Halle, sondern auch im Feuerwehrhaus und Zunfthaus der Trommgesellen bewirtet.

Seit 1992 gibt es die Fasnetsfigur des Spittlnarrs, die der Verein zur Pflege des heimatlichen Brauchtums ins Leben gerufen hat. Sie geht zurück auf das Alte Spital, in dem laut historischer Dokumente bereits im 12. und 13. Jahrhundert närrisches Treiben stattfand. „In die Balken waren Dämonen abweisende Masken geschnitzt, auf die sich der Spittlnarr bezieht“, so Wald. Die heutigen Holzmasken seien aber frei gestaltet.