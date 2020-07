Sorge ja, Panik nein: Auch Landrat Lothar Wölfle, in dessen Behörde beim Thema Corona die Fäden im Bodenseekreis zusammenlaufen, blickt gespannt auf die Ergebnisse der Coronatests nach einer privaten Feier am vorvergangenen Wochenende. Im Gespräch mit Martin Hennings erklärt er, was passiert, wenn die Zahl von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen überschritten wird – und worauf die Bürger jetzt achten sollten.

Herr Wölfle, lange Zeit waren die Corona-Infektionszahlen im Bodenseekreis sehr niedrig.