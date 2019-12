Spenden für drei Einrichtungen

Bereits seit acht Jahren bieten Uli Spranz und Florian Stöhr in Munderkingen ihre beliebten „Wirtschaftskunde-Führungen“ an. Und genauso lang kommen die beiden Munderkinger jedes Jahr am „vierten Advents-Samstag“ ins Seniorenzentrum St. Anna, um mit den Gästen im Café Donaublick den Advent zu feiern.

„Wir hatten heuer ein bissle ein ruhiges Jahr“, erzählte Florian Stöhr den Senioren und berichtete von sechs Wirtschaftsführungen, bei denen die beiden Munderkinger mit ihren Gästen „auf den Spuren der ehemaligen Munderkinger Lokale und Brauereien unterwegs waren. „Dabei kamen in diesem Jahr 900 Euro zusammen“, sagte Uli Spranz.

Wie in den sieben Vorjahren spendeten die beiden „Wirtschaftsführer“ das eingenommene Geld wieder für soziale Zwecke in der Donaustadt. „Das Geld soll wie immer in Munderkingen bleiben und ohne Verschleiß in voller Höhe bei Bedürftigen ankommen“, waren sich die Spranz und Stöhr am Samstag einig. Und wie immer nutzten die beiden wirtschaftskundigen Munderkinger den Adventsnachmittag im Seniorenzentrum zur Übergabe von „drei 300 Euro-Spenden“.

Wie in jedem Jahr ging einer der Spenden-Umschläge an Marianne und Anton Neher vom Munderkinger Dionysius-Teller. „Wir unterstützen mit unseren elf Helfern momentan 130 Bedürftige in 40 Familien“, betonte Anton Neher. Der zweite Spenden-Scheck ging an Rektorin Jutta Braisch von der Munderkinger „Schule an der Donauschleife“. „Wir werden damit unbürokratisch dafür sorgen, dass Kinder aus bedürftigen Familien, die durch das soziale Raster fallen, in unserer Mensa ihr Mittagessen bekommen, an Theaterbesuchen der Schule teilnehmen können oder sich beim Schulausflug mal eine Pizza leisten dürfen, auch wenn die Eltern das Geld dafür nicht aufbringen können“, sagte die Schulleiterin.

Die dritte Spende der Wirtschaftsführer ging an das Seniorenzentrum St. Anna. „Die Spende wird in vielen Bereichen und bei vielen Dingen, die über den Pflegesatz hinausgehen, helfen“, sagte Heimleiter Denis Lamsfuß und nannte das Café Donaublick oder die Senioren-Freizeit als Beispiele. Traditionell eröffneten Uli Spranz und Florian Stöhr den Nachmittag mit Weihnachtsliedern. Begleitet von Uli Spranz an der Gitarre sangen die Senioren „O Tannenbaum“, „O du Fröhliche“ und „Fröhliche Weihnacht“ und zwischendurch sorgten „Weihnachts-Gedichtla“ für die Unterhaltung der Senioren. So reimte Florian Stöhr über „Dr erschte Schnee“ und stellte fest, dass es „ohne Schnee gar it weihnachtlich aussieht“.

Für viele Lacher sorgte Uli Spranz mit seiner „schwäbischen Version von Heinz Erhards Weihnachts-Gedanken“ und zwischendurch servierte das Team vom Café Donaublick den Senioren Kaffee und Kuchen.