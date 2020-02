Spectaculum auf Burg Munderkingen

„Fasnet auf Burg Munderkingen“ war am Samstagabend das Motto beim Zunftball der Trommgesellenzunft. Und so kamen Ritter und Burgfräuleins genauso wie Knappen und Mägde in die zur Burg umgestaltete Donauhalle.

Im Eingangsbereich wurden die Ballgäste von Gespenstern erwartet und auf die bevorstehende Geisterstunde eingestimmt, im Burgsaal wurde gefüllter Schweinenacken als mittelalterliches Rittermahl serviert und von den Burgzinnen ertönten Fanfarensignale zur Eröffnung. Unter den Klängen der „Charly Petermanns’schen Burgkapelle“ begrüßte Burgherr Ralf Lindner das närrische Volk, teilte mit, dass „Handgeklapper“ erwünscht ist und betonte, dass zur „Herrschaft Munderkingen“ auch die beiden Dörfer Algershofen und Ehingen gehören.

Mit dem Song von den alten Rittersleut startete der Narrenrat ins Ballprogramm und sang von Ritter Michael und Ritterfräulein Adelheid genauso wie vom „enga Hosagurt vom Ritter Kurt“. Durch das „närrische Spectaculum“ führte Carmen „Freifrau Kunigunde“ Klein, die sich über den Besuch der „holden Maiden von der VfL-Turnerei“, die akrobatische Sprünge und Figuren zeigten, freute. Szenen aus dem Burghof, Latrinengespräche und mittelalterlichen Tratsch hatte die Kolpingfamilie mitgebracht. Da ging‘s um einen Exerzierplatz am Bahnhof, den neuen Pfarrer „Pater Noster“ und um „Centmünzen für Knospes Brezeln“.

Tänzerisch zeigte sich die Belagerung, während die Gruppe „Falch-Bertsche“ einen Reiterkampf inszenierte, nach dem ein Maidlein geküsst werden durfte. Von „Atemlos“ bis „Hulapalu“ reichte das Repertoire der Minnesängerinnen Lani von Avia und Dana von Stöhrenfried, und die beiden Fakire Paul und Jan schluckten Feuer und jonglierten gekonnt „mit dem heißen Element“.

Dass Schneewittchen nicht bei den Zwergen, sondern den sieben Chippendales landete, von einer bösen Transe mit einem Kügele vergiftet wurde und nur von einem „Trommi“ gerettet werden konnte, zeigten die Trommgesellen und ihre Maiden. Und zum Programmschluss zeigten die „Ritter des Turnvereins“, dass sie „trotz vieler Saufgelage“ topfit sind und sich in gewagten Figuren fast bis zur Hallendecke stapeln können.

„Das war eine tolle Show, freute sich Ritter Ralf, als die Burgkapelle zum großen Finale der rund 120 Programmgestalter einmarschierte, um gemeinsam mit den Ballgästen traditionell zum Abschluss das Wuselinger Narrenlied zu singen. Dann legte DJ McSimon seine Scheiben auf, Ritter trafen sich in der Burgschenke und Edelmänner wie Knappen tanzten mit den Burgfräuleins und Marketenderinnen durch die lange Zunftballnacht.