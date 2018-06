Die Damen der Munderkinger Tennisabteilung haben am Sonntag die SG Altheim empfangen. Bereits nach den Einzeln stand es 5:1, lediglich eines musste im Matchtiebreak an den Gegner abgegeben werden. Nach einem souveränen Sieg aller drei Doppel holten sich die Damen den zweiten Saisonsieg mit einem Endstand von 8:1. Es Spielten Christina Kneer, Anja Ottenbreit, Nicole Schartmann, Julia Springer, Vanessa Knäuer, Katharina Schumann und Natascha Hummel.

Auch die Herren 40 siegten in Ihrem zweiten Saisonspiel. Zu Gast beim TSV Herrlingen gingen sie nach den Einzeln mit 4:2 in Führung, welche alle im Matchtiebreak für Munderkingen entschieden wurden. Somit musste mindesten ein Doppelsieg her, welchen Josef Kloker und Walter Bierer für die Munderkinger holten. Endstand 5:4 Sieg. Es spielten ebenfalls Benedikt Meßmer, Günter Gedenk, Peter Stökler und Ludger Herlemann. Am Freitag hatten die Mädchen den TC Weingarten 1 zu Gast. Bei einem Endstand von 3:3 Spielen konnten Dana Hönig, Hanna Kneer, Acelia Uhla und Lisa Mussotter nach Punkten einen knappen 40:38 Sieg erzielen.

Bereits am 17. Juni waren beide Herrenmannschaften der VfL Munderkingen im Einsatz. Das zweite Spiel der Herren 1 in dieser Saison fand auf der heimischen Anlage gegen die SG Altheim statt. Alle sechs Einzel, sowie alle drei Doppel wurden eindeutig gewonnen. Damit haben sich die Herren 1, nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse 1 bereits den Klassenerhalt gesichert und sind mit ihrem 9:0 Sieg Tabellenerster. Es spielten: Steffen Herrmann, Daniel Pallasdies, Menelaos Kiotes, Sebastian Schmid, Robert Kratz und Adriano Penna.

Ebenfalls auf heimischen Platz haben die Herren 2 Oggelsbeuren empfangen. Nach einem 0:4 von letzter Woche ist ein deutlicher Anstieg der Leistungskurve zu sehen. Jürgen Barth hat zuerst sein Einzel, anschließend mit Simon Hönig das Doppel gewinnen können. Endstand 2:4. Aufstellung: Simon Hönig, Jürgen Barth, Heinrich Brüggemann und Vitus Herrmann.

Es folgt ein Auswärtswochenende des VfL Munderkingen: Am Samstag sind die Herren 40 sind zu Gast bei der SPG Donaustetten/ SSG Ulm 99, die Herren 50 bei der TG 83 Ehingen. Die Herren 1 sind auswärts beim TC Krauchenwies, die Damen bei der TSG Rottenacker 1902. Lediglich die Herren II Empfangen die TSG Rottenacker 1902 auf heimischem Boden.