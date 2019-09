Rechtzeitig zum Bauern- und Handwerkermarkt am Sonntag war die Innenstadt vom Rathaus bis fast zur Martinskapelle notdürftig von der Baustelle befreit. Eine Vielzahl von Ständen aus Munderkingen und der Umgebung boten Handwerkliches und Kulinarisches und sorgten bei sonnigem Wetter für einen abwechslungsreichen und bestens besuchten Markt.

Am Alten Schulhof begrüßte der Frauenchor „Somea“ (Sopran, Mezzo, Alt) vom Liederkranz Munderkingen die Marktbesucher mit leckerer Kürbiscremesuppe oder Erbsensuppe mit Speck. Zum Zwiebelkuchen gab’s Suser. Frisch gestärkt machte den Besuchern das Flanieren sichtlich Freude, wobei ausgerechnet am geräumigen Schulhof nur wenige Stände zu finden waren. Waltraud Hutter strickte und malte mit Acrylfarben in Fließtechnik. Im Nachbarstand drehte sich bei Gudrun Köster aus Gundelfingen alles um Loops, Mützen, Strumpfwaren, aber auch Geldbeutel und Mode für Damen. Nicole’s Geschenkideen aus Ehingen präsentierte selbst gemachte Deko wie Kerzen, Handtaschen und feine Werke aus Beton.

Forelle am Brunnen

Der Rundgang führte vorbei an Tischen und Bänken zum Brunnen. Der Fischereiverein Munderkingen hatte Forelle, Aal und Cevapcici im Repertoire. Selbst gebackenes Apfelbrot und spezielle Konfitüre wie Quitte mit Aronia oder Birne, Kürbis und Kokosmilch oder Holundergelee mit Rotwein bot Rosi Engelhard aus Oberstadion. Ihre Tochter Carola Gerstenkorn meinte: „Wir haben nur besondere Marmelade“. Kaffee aus nachhaltigem Anbau aus Brasilien, Kenia, Indien, Ghana und Peru verkaufte „Donau Coffee“ aus Munderkingen, auch zum Testen am Stand. Sehr willkommen waren leckere Tröpfchen von Edel Weine, garniert mit Häppchen von der Metzgerei Sax, die sich den Stand „4 x Schwäbisch“ teilten.

Schon vor 12 Uhr drängten sich vor der Sparkasse die Besucher vor den Ständen. Am Stand der „Schwäbischen Zeitung“ gab’s ein Glücksrad und Zuckerwatte. Die Italienische Feinkost „Buon Gusta“ weckte und bot Gaumenfreuden mit Salami und Käse von Kleinbauern aus Norditalien sowie Mandelgebäck und Cannoli aus Sizilien, gefüllt mit Schoko- oder Vanillecreme. Oberschwäbische Trachten zwischen Donau, Iller und Bodensee gab’s bei Rosa Pfänder aus Oggelsbeuren. Die von ihr gezeigten geklöppelten Radhauben benötigen 200 Stunden Handarbeit. „Man kann es schneller machen, aber bei mir muss es etwas gleichsehen“, sagte die Künstlerin. Die Seidenfäden sind umsponnen mit Nickelgold oder -silber, beim Biberacher Schützenfest oder bei Musik- und Trachtenvereinen sind ihre Werke sehr beliebt.

Bewunderung für Handgemachtes

Vor dem Rathaus stand Holzmanns Hof aus Dächingen mit eigenem Brot und Dosenwurst. Nepresso Upcycling Schmuck gehörte bei Elke Spohn ins Angebot. Gabi Gavzo-Schmauss vom Donaukieselstand bemalte mit Acrylfarben Steine, viele sind mit einem Pinsel beschriftet. Geschmiedete Pfannen vom „Dekoladen und Café“ aus Oggelshausen weckten Erinnerungen an Großmutters Bratkartoffelpfännle. Das alte schwäbische Rezept „Kartoffelnudel“ verwirklichte Fannis Kartoffelschmiede. Angelika Mayer aus Rottenacker ließ durch ihre handgemachte Keramik Bewunderung aufkommen. Mehrere Stände hatten eigenen Honig parat, etwa jener von Karl Huber aus Talheim im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, wo es zudem schnuckelige Bienenwachsprodukte und Bärenfang gab, einen geschmackvollen Mirabellenbrand mit Blütenhonig. Seit dem Verbot von Spritzmitteln mit Neonicotinoiden vor wenigen Jahren hätten sich die Bestände von Hummeln und Wildbienen etwas erholt, aber auf sehr niedrigem Niveau, so Karl Huber.

Attraktives Sonntagserlebnis

Schupfnudeln servierte der Frauenbergkirche Freundeskreis. Weitere Stände fanden sich in der bisherigen Baustelle in Richtung Martinskapelle, so Kartoffel Braig aus Ehingen, Waffeln aus dem Holzofen von der Fasnetsgruppe Falch-Bertsche oder die Imkerei Michael Kreutle aus Munderkingen. Die Nostalgie Manufaktur des in Pfullendorf lebenden Munderkingers Jürgen Lindner bot Vintage-Produkte. Und heilsam seien die Aleppo Seifen der Fa. Najel, die der Familienbetrieb aus Olivenöl herstellt und über Frankreich nach Deutschland schickt, zu finden am „Donau-Naturelle“-Stand aus Unterwachigen. Bei Inge Butscher aus Daugendorf erwarteten den Besucher bunte Holzideen, mit Pinsel und Acrylfarbe bearbeitet. Der Obstbauverein erfreute mit Obstmühle und Obstpresse von Heribert Neubrand aus Emerkingen und dem auf dem Markt frisch gepressten Apfelsaft. Äpfel, Birnen und Saft holten sich die Besucher vor ihrer Abreise beim Stand von Fürst Obstbau aus Hundersingen. Die Vielfalt heimischer Anbieter und ihrer unterschiedlichen Produkte machte den Markt für Jung und Alt zu einem attraktiven Sonntagserlebnis.