So soll Waisenkindern in Uganda von Munderkingen aus geholfen werden

Um Kindern in Uganda Schutz und eine Ausbildung zu bieten, plant eine Initiative vor Ort gemeinsam mit der Uganda-Initiative aus Munderkingen ein Waisenhaus für etwa 50 Kinder, von denen einige ihre Eltern durch HIV verloren haben. Als Anfang hat eine Witwe vor Ort ihr Haus zur Verfügung gestellt. Zehn Kinder könnten nach Renovierungsarbeiten hier einziehen. Doch dafür sind die Initiatoren auf Spenden angewiesen.

Kinder sind auf der Straße in Gefahr

Waisen und gefährdete Kinder in Bukoto (Uganda) sind häufig mit immensen psychischen und sozialen Problemen konfrontiert. Werden sie älter, können sie mangels Fürsorge und Schutz, Opfer von Misshandlungen, Ausbeutung oder Missbrauch werden. Risikofaktoren, die das ganze künftige Leben beeinflussen können. Es sei daher wichtig, dass diese Kinder besonders geschützt und gefördert werden. Ottmar Roth aus Munderkingen hat über die Partnerschaft Bukoto-Schwaben vorgeschlagen, ein Zentrum für Waisen und andere schutzbedürftige Kinder zu gründen, um deren Probleme auf Gemeindeebene anzugehen. Molly Kyamazima, eine Bewohnerin von Bukoto und Witwe mit zwei Söhnen, hat dafür ihr Haus zur Verfügung gestellt.

Die sanitären Anlagen müssen saniert werden. (Foto: Initiative)

Sie ist der Initiative von Bukoto-Schwaben so dankbar, dass ihren Söhnen mit dem Schulgeld geholfen wurde, dass sie entschied, dieses Waisenhausprojekt ins Leben zu rufen. Als Mutter nimmt es sie mit, wenn sie die Waisen und Straßenkinder leiden sah. In Kooperation mit Behörden und Einrichtungen ist das Projekt ins Laufen gekommen, um Waisen und schutzbedürftigen Kindern zu helfen und ihnen ein normales Leben wie anderen Kindern im Land auch zu ermöglichen.

Besuch in Kindergärten und Schulen wird ermöglicht

Das Projekt zielt vor allem auf die Betreuung von Waisen und gefährdeten Kindern ab, die keine Eltern oder Erziehungsberechtigten haben, die sich um sie kümmern. Zudem wird den Kindern ermöglicht, Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen zu besuchen, erklärt Ottmar Roth.

Eines der Schlafzimmer. (Foto: Initiative)

Das Projekt wird im Dorf Bukoto im Kreis Kabonera im Distrikt Masaka in der Zentralregion Ugandas verwirklicht. Bei der Ausarbeitung der Idee wurde ein partizipativer Ansatz gewählt. Der Prozess umfasste eine Umfrage in der Gemeinde Bukoto, in der das Waisenhaus eingerichtet wird. Neben der Erhebung auf Gemeindeebene wurden auch Gespräche und Konsultationen mit dem katholischen Arbeiterausschuss, dem Schulausschuss und den Pfarrern geführt. Andere Waisenhäuser in Masaka wurden besucht, um zu erfahren, wie solche Einrichtungen betrieben werden. Andere konsultierte Ingenieure und Architekten.

Erstmal nur zehn Kinder

Die Renovierung von Mollys Haus, Materialkosten für zehn Kinder, Instandhaltung des Waisenhauses und andere Notwendigkeiten für das Zentrum werden auf 38 374 000 Uganda-Schilling geschätzt, was ungefähr 9000 Euro entspricht.

Die Umsetzung hat bereits begonnen. In einem ersten Schritt bietet Molly sieben Zimmer und landwirtschaftliche Flächen an, um dem Waisenhaus ein Einkommen zu sichern. Frauengruppen, Schulen und katholische Arbeiterinnen sind ebenfalls am Projekt beteiligt, um dafür zu sorgen, dass es zum Erfolg wird. Zudem bekommen die Kinder Kleidung, Spielzeug, Bücher und werden regelmäßig ärztlich untersucht.