So lief Fronleichnam in diesem Jahr in Munderkingen ab

Fronleichnam fand in Munderkingen dieses Jahr Corona geschuldet ohne die traditionelle Prozession von der Stadtpfarrkirche zur Friedhofskapelle statt. Tobias Schartmann hat dennoch seinen Familienaltar aufgebaut, heuer erstmals vor der Friedhofskapelle. Dort hat der Familienausschuss der katholischen Kirchengemeinde auch einen Blumenteppich gelegt. Dieser konnte den ganzen Donnerstag über besucht werden.

„Einen Altar und einen Blumenteppich wird es auch dieses Jahr geben“, das versprach die stellvertretende Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats Claudia Knäuer bereits Tage vor Fronleichnam. „Die Prozession von der Stadtpfarrkirche zur Friedhofskapelle muss allerdings ausfallen, da hierbei die Abstandsregeln kaum einzuhalten wären“, ergänzte sie. Und mit dieser Ankündigung hat sie den Wettergott auf ihre Seite gezogen, denn rechtzeitig vor dem geplanten Aufbau des Altars durch die Familien Schartmann und Veser sowie des Blumenteppichs durch Mitglieder des Familienausschusses hat der Regen aufgehört.

Um 3 Uhr mit der Arbeit begonnen

So konnte pünktlich um 3 Uhr mit dem Aufbau des Altars vor der Friedhofskapelle begonnen werden. „Zu dritt haben wir den Altar aufgebaut. Da es zum ersten Mal vor der Friedhofskapelle stattfand, war es ein anderes Zusammenspiel als sonst“, sagt Tobias Schartmann. „Aber es war harmonisch wie jedes Jahr. Anstelle der Monstranz haben wir ein Altarkreuz angebracht“, erklärt er ergänzend. Mit seinen Erläuterungen verband er die Hoffnung, dass viele Leute die Möglichkeit wahrnehmen, im Laufe des gesamten Tages Altar und Blumenteppich zu besuchen, und eine Kerze anzuzünden.

Am Ende des von Pfarrer Thomas Pitour geleiteten und von den Geschwistern Wiker musikalisch mit Orgel und Gesang begleiteten Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche fand die eucharistische Segnung von Kerzen, Segenskärtchen mit Segensspruch und Bild sowie von Birkenzweigen statt. Damit haben sich direkt nach dem Ende der Messe einige der Besucher zum Altar vor der Friedhofskapelle begeben.

Teppich gelegt

Zehn Mitglieder des Familienausschusses unter Leitung von Sonja Neumann und Daniela Ott-Lindner waren für das Legen des Blumenteppichs zuständig. „Wir haben immer in Schichten gearbeitet, damit jeweils nur vier Leute gleichzeitig aktiv waren“, sagt Sonja Neumann und berichtet weiter: „Das Motiv stellt die göttliche Sonne dar, die trotz Corona zu uns durchstrahlt und auch reinstrahlt in die Gaben der Schöpfung wie Brot und Wein.“ Das Thema „wir in Gottes Garten“ wurde der Erstkommunion entnommen, wo es noch „wir Kinder in Gottes Garten“ hieß.

Die Künstlerin Anne Wengert hat mit Kreide das Bild vorgezeichnet. „In einer Garage in der Nähe des Friedhofs haben wir alles vorbereitet. Bis 23 Uhr am Vorabend haben wir auf einer Platte alles vorgelegt. Vier von uns haben dann um 4 Uhr vor dem Altar an der Friedhofskapelle mit dem Legen und Verzieren des Blumenteppichs begonnen“, sagt Sonja Neumann, und bedankt sich herzlich für die zahlreichen Blumenspenden. Auch wenn teilweise mit Mundschutz gearbeitet wurde, ist ein wunderschönes Werk entstanden.

„Das Kaffeepulver benötigen wir zum Legen der Konturen“, sagt Sonja Neumann, und freut sich, dass trotz der Umstände ein entspannter Aufbau stattgefunden hat. Und Claudia Knäuer ergänzt: „Auch in dieser schwierigen Zeit ist es der Kirche heute gelungen, sich nach außen zu zeigen. Und die Monstranz mit der eingesetzten Hostie war beim Eucharistiesegen in der Kirche für alle Besucher sichtbar. So war die Gegenwart Jesu im eucharistischen Brot in der Kirche spürbar.“