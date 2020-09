So ist der Schulstart in Zeiten einer Pandemie geplant

In den frühen Stunden an einem Sonntagmorgen im Mai: Ein BMW-Fahrer stellt sich neben einen Audi an die Ampel bei der Esso-Tankstelle in der Waldseer Straße in Weingarten. Als die Ampel auf grün springt beschleunigen die beiden Autos innerhalb von wenigen Sekunden auf über 100 Stundenkilometer.

Mit dieser Geschwindigkeit misst zumindest die Polizei die beiden Autos, nimmt den Fahrern die Führerscheine ab und leitet den Fall an die Ravensburger Staatsanwaltschaft weiter, die wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ...