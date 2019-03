So bunt war der Fasnetssonntag in Munderkingen

„Dr Fürst ben I von Monderkenga ond s’hot me noh koi Stündle g’reut. Drom lass I au zur Fasnetszeit zwoi Mannsleut en da Bronna sprenga“, verkündete der Fürst aus dem Wuselinger Narrenadel am späten Sonntagnachmittag. Dann stürzten sich die beiden Brunnenspringer Simon Gaßmann und Tobias Schartmann, nach dem Würfelspiel und einem Hoch auf Magistrat und Deputat, auf Pfarrer und Bürgersleut und auf ihre Liebste, in den „aufgemaischten Marktbrunnen“.

Diesem Höhepunkt der Munderkinger Fasnet ging der traditionelle Umzug mit Gästen aus Obermarchtal, Kirchen und Ehingen sowie den heimischen Spittlnarren voran. Eine Besonderheit, die dem wuseligen Umzug jedes Jahr ein ganz besonderes Flair verleiht, sind die originellen Gruppen, von denen heuer elf am Narrenstart waren. Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss für den Umzug, in dem die Musikkapellen aus Emerkingen, Mundingen, Rottenacker, Reutlingendorf, Unterstadion, Uigendorf und die Munderkinger Stadtkapelle für die närrischen Töne sorgten.

Eine XXL-Wünschelrute hat diese Gruppe beworben. (Foto: khb)

Den närrischen Reigen der elf originellen Gruppen eröffneten die Surfer, die als Blumen unterwegs waren und sich von Bienen umschwirren ließen. Auf Wassersuche im närrischen Donaustädtle waren die Wünschelruten-Gänger der Gruppe XXL und weil Munderkingen plant die Altstadt weiter zu sanieren, hatte sich die Gruppe Wickie ein „barockes Beleuchtungskonzept“ ausgedacht. Mit „Schwaazwuscht“ belegte Wusele verteilten die Lieferhelden der Gruppe AH, die ihre „heiße Küche“ bis Aschermittwoch geschlossen halten wird. An „Prinz Fredericus“ und den Munderkinger Karneval im Jahr 1937 erinnerte die Kuttlakapell, die Prinz und Prinzessin Karneval mitbrachte und eigens das Munderkinger Narrenlied karnevalisiert hatte. Egal ob „Wuseles-Bart“, „Stadtdeko-Bart“ oder „oifach an rota Bart“ die Barbiere der Gruppe Falch-Bertsche hatte ganz spezielle Modetipps.

Blumenfreunde und lange Nasen

„Was mir so älles aus dr Donau ziehet, isch unglaublich“, verkündeten die Donauweiber der Gruppe Ällerhand und zeigten Plastikbecher und alte Blechdosen. Trotzdem, so die Närrinnen, eigne sich Donauwasser zum Blumengießen. Lange Nasen machten die Pinocchios der Gruppe Motzki den Zuschauern und mancher Narr am Straßenrand wurde kurzerhand einem „aussagekräftigen Lügentest“ unterzogen.

Munderkingen wird zum WildenWesten (Foto: sz- khb)

Als „Mords-Sauerei“ sahen die rosa Schweinchen der Gruppe Sasu, dass aus ihnen mal Schnitzel werden sollen. „Schlachtet doch liaber a Kuah“, riefen sie vor allem dem Munderkinger Metzger zu. „Fit im Schritt“ waren die Januer, die ihre mobile Tanzschule dabei hatten. Für laute Lacher und heftigen Beifall sorgten die Drag-Queen der MKK. Quasi über Nacht hatten sich die Mittleren Katastrophenmusiker in „Stripper auf Rädern“, die im Umzug an der „wandelnden Stange“ tanzten, verwandelt. Wie immer zeigten sich die Traditionsnarren der Trommgesellenzunft am Schluss des Fasnetsonntags-Umzugs. Und als der bunte Gaudiwurm am Marktplatz angekommen war, stiegen die Brunnenspringer auf den Brunnenrand, ließen sich von ihrem Maiden „heißen Punsch“ reichen, tanzten den „Hopser und Schleifer“, zerschmetterten nach den Trinksprüchen ihre Krüge an der Brunnensäule und sprangen drei Mal in die eiskalten Fluten des Marktbrunnens, um dann völlig durchnässt „ein jeglich Maidlein“ zu küssen.