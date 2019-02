So bunt war das Maschgera gau in Munderkingen

Ein größeres Spektakel als sonst hat die Narrenzunft für den Glompigen versprochen. Und tatsächlich – trotz der üblichen Prozedur, den Bürgermeister aufzusuchen und zu entmachten, war alles ein bisschen anders. Gefeiert wurde im Anschluss trotzdem wie immer, wie es sich für die Fasnetshochburg Munderkingen gehört.

Bei der Ausgrabung ließ sich Bürgermeister Michael Lohner dieses Jahr besonders viel Zeit, bis er von den Hexen auf das Podium geschleppt wurde. „Des liegt bestimmt am Fernsehn, des heut da isch“, sagte Zunftmeister Ralf Lindner, der bei der Ausgrabung moderierte. Die Landesschau Baden-Württemberg, eine Sendung des SWR-Fernsehen, war nämlich bei der Ausgrabung dabei und filmte live aus dem Rathaus. „Ich werde natürlich, wie immer, das Rathaus verteidigen“, sagte Lohner zu der Moderatorin Sibylle Möck, die mit ihm in seinem Büro auf den Hexensturm wartete. Und dann wurde der Bürgermeister auch schon verschleppt. Draußen warteten die Zuschauer schon geduldig, bis der Trommmeister endlich den Rathausschlüssel an sich reißen konnte.

Dann war Feiern angesagt. In allen Lokalen, Besenwirtschaften, im Jugendhaus und im Eventroom – dort fand zum zweiten Mal die Fasnetsparty statt, die sonst immer in der Donauhalle stattgefunden hatte. Was bei der Party am Glompigen natürlich nicht fehlen durfte: das Maschgera gau. Immer wieder stießen die feiernden Narren auf kleinere Gruppen, die durch die Wirtschaften zogen und ihre Kromet verteilten. Ursprünglich waren beim Maschgera gau nur Frauengruppen unterwegs. Doch auch auf die eine oder andere Männergruppe stieß man in diesem Jahr wieder.

Auch das Fernsehen mischte sich am Abend nochmals unter die Menge und wurde von den Narren über ihre Tradition, wie die verteilten Kromet, aufgeklärt. Da die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang noch lange relativ mild blieben, herrschte Feierstimmung auch lange auf den Straßen der Innenstadt. Denn die Lokale waren bis zur Sperrzeit um 3 Uhr so gut wie immer voll. Im Eventroom fanden sich über den Abend hinweg meist jüngere Mäschgerla, nachdem die unter 18-Jährigen um Mitternacht dann die Party hatten verlassen müssen, lichteten sich der überfüllte Raum und die aufgestellten Zelte vor dem Eventroom wieder. Große Enttäuschung dann, als die Ansage durch die Lautsprecher ertönte, dass um 3 Uhr Schluss mit Feiern ist. Doch lange mussten die Munderkinger nicht warten – schon am Freitagmorgen ging es nämlich bereits weiter mit dem bunten Treiben in Wuselingen.