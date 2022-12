So blinkt und klingt das Algershofer Weihnachtshaus

Es blinkt, klingt und glitzert wieder an der Ortsdurchfahrt von Algershofen: Auch in diesem Jahr lässt Thomas Hofmann sein Wohnhaus gegenüber der Kapelle in den schillerndsten Farben und schrillsten Figuren weihnachtlich leuchten – wegen der Energiekrise mit ein paar Lampen weniger als sonst.

70 000 LED’s bringen das alte Bauernhaus auch dieses Jahr zum Leuchten. Thomas Hofmann erklärt seine Leidenschaft und wie er trotz gestiegener Strompreise heuer spart.

Aber was heißt das schon, wenn trotzdem rund 70 000 LED’s an der Vorder- und einer Giebelseite, im kleinen Gärtchen zur Straße und im Innern des alten Bauernhauses funkeln. Hofmann nennt diese Zahl und sagt, dass es normalerweise noch weitaus mehr Lämpchen wären, wenn er – wie in den vergangenen Jahren – auch den rückseitigen Garten in eine winterliche Traumlandschaft mit von unten beleuchteter Eisbahn und weiterem Schnickschnack verwandeln würde.

„Das wären dann nochmals bis zu 120 000 Lämpchen“, sagt er. Doch wegen des feuchten Wetters der vergangenen Wochen sei der Untergrund schmierig und es folglich kein Vergnügen, sich dort aufzuhalten. So ganz nebenbei spart er damit auch einige Euro, denn die im Herbst verkündete Preiserhöhung seines Stromversorgers habe ihn doch kräftig schlucken lassen.

Dennoch: Komplett verzichten mag der 55-jährige Familienvater, der seit 23 Jahren in dem Munderkinger Teilort lebt, auf seine funkelnde Leidenschaft nicht. „Wenn es dich mal gepackt hat, lässt es dich nicht mehr los“, sagt er und räumt mit einem Lächeln ein: „Ohne einen gewissen Schaden machst du sowas nicht.“

Sowas: Das sind in wechselnden Farben blinkende Girlanden und Sterne auf dem Dach und am Giebel, unzählige aufblasbare Weihnachtsmänner, leuchtende Bäumchen, Rentiere, Wichtel, Schneemänner und weiteren Figuren. Das bunte Spektakel wird untermalt mit weihnachtlicher Musik.

Entstanden sei diese Begeisterung für alles Glitzernde schon in der Kindheit beim Weihnachtsfest im heimischen Frankenland, vertieft wurde sie in Kanada, wo er einige Zeit als Holzfäller tätig war und vom grellbunten Christmas-Kitsch förmlich geblendet wurde.

Auch im Haus zeigt sich seine Leidenschaft

Und wie vielfältig dieser ist, zeigt sich erst beim Blick ins alte Bauernhaus der Familie Hofmann: Flur und Wohnzimmer sind voll gestellt mit Weihnachtsmännern – zwei der bärtigen Gesellen tanzen und singen sogar –, leuchtenden Miniaturhäusern, geschmückten Bäumchen, Sternen, Kugeln und allerlei sonstigem Dekokram.

Schon Wochen oder gar Monate vorher beginnt er mit dem Aufbau, der jedes Jahr neu gestaltet wird – von ihm weitgehend alleine. Seine Frau, die seine Leidenschaft nicht teilt, aber zumindest akzeptiert, helfe beim Dekorieren mittlerweile nicht mehr groß mit. „Weil ich meine eigenen Ideen im Kopf hab und eh wieder alles umstellen würde“, erklärt Thomas Hofmann.

Das ganze Außmaß seiner Sammelleidenschaft indes zeigt sich auf dem Dachboden. „Die 160 Quadratmeter Fläche sind prall gefüllt mit Weihnachtsdeko und Schachteln, die ich zum Teil noch gar nicht ausgepackt habe“, verrät Hofmann.

Das Zeug stammt von Bekannten, Freunden und auch einigen ehemaligen Kollegen aus Kanada, „die mir jedes Jahr ein Paket voll Sachen schicken“ – vor allem aber von diversen Märkten, ganz besonders von einem. „Wenn für die normalen Leute Weihnachten vorbei ist, geht es für mich erst richtig los“, erzählt der 55-Jährige.

„Dann geht’s zur Christmasworld nach Frankfurt.“ Jedes Jahr im Januar werden dort die Neuheiten fürs kommende Fest präsentiert – logisch, dass Thomas Hofmann nicht mit leeren Händen nach Hause kommt.

Basteleien für einen guten Zweck

Ganz nebenbei bastelt er allerlei Weihnachtsdeko aus Holz auch selbst: Stelen für die Haustür, Lichterbögen fürs Fenster, ausgesägte Schneemänner, Pyramiden, Christbäume, Baumscheiben mit unterschiedlichen Figuren bestückt – all das verkauft er in seiner Bude vor dem Haus an die Weihnachtshaus-Besucher, die sich darüber hinaus mit Glühwein und Punsch wärmen können.

Vom Erlös profitieren jedes Jahr soziale Projekte, in diesem Jahr eine Behinderten-Einrichtung der St. Elisabeth-Stiftung in Ehingen, deren Bewohner ihn heuer auch bei den Bastelarbeiten unterstützt haben. „Da sind die Schneemänner dann halt auch mal Pinguine, aber das macht ja nichts“, sagt Thomas Hofmann und tut das, was er immer macht, wenn es um das Thema Weihnachtsdeko geht: er lacht.