Skulptur vom Munderkinger Marktplatz entfernt

Die große Holzskulptur auf dem Munderkinger Marktplatz direkt vor dem Café Melber ist am Montag entfernt worden. Melber-Wirt Sepp-Dieter Kaspar hatte das Kunstwerk in Absprache mit Künstler Josef Lang im vergangenen Sommer auf dem Marktplatz aufgestellt. Die Figur machte damals in der Donaustadt auf eine Ausstellung des Bildhauers in der Galerie Schrade in Ehingen aufmerksam.

„Ewald Schrade und Josef Lang waren bei mir zum Essen, dabei ist gemeinsam die Idee entstanden“, sagte Sepp-Dieter Kaspar. Die Skulptur ist ein massiver Eichenstamm und zeigt zwei Männer, die übereinander stehen. Ganz kurzfristig hatte der Gemeinderat im Sommer zugestimmt, dass das Kunstwerk in Munderkingen bis zum Ende des Jahres aufgestellt werden darf.

Weil sich die Bodenplatte der Skulptur als Stolperfalle erwies, waren im Laufe der vergangenen Monate zur Erhöhung der Verkehrssicherheit vom städtischen Bauhof zwei rote Kegel auf die Stahlplatte montiert. Während der Adventszeit hatte sich gezeigt, dass der Platz zwischen dem großen Christbaum der Gemeinde und der Skulptur sehr eng war, dennoch hat das Kunstwerk sogar noch den Jahreswechsel und die Fasnet überdauert. Immer wieder hatte es in der Zwischenzeit Anfragen gegeben, warum die Holz-Skulptur immer noch am Marktplatz stehe.