Skiabteilung des VfL feiert 40. Geburtstag

Eine besondere Veranstaltung der Skiabteilung des VfL Munderkingen hat kürzlich stattgefunden. Die Skiabteilung hat ihr 40-jähriges und die Skischule ihr 35-jähriges Bestehen gefeiert.

Mehr als 100 geladene Gäste sind der Einladung gefolgt und haben einen geselligen Abend erlebt. Abteilungsleiter Michael Kreutle und Bürgermeister Michael Lohner haben die Gäste begrüßt. Als Vertreter der Gründer der Skiabteilung, gab der damalige, erste Abteilungsleiter Joseph Huber ein paar Anekdoten zum Besten.

Für Musik und Tanz hat die Band „Die 2“ gesorgt – sie hat die Skifahrer bis lange in die Nacht unterhalten.

Im Gründungsjahr 1978 wurde bereits die erste Ausfahrt nach Klösterle am Arlberg angeboten. Es folgten viele Veranstaltungen, die die Skiabteilung auch heute nach 40 Jahren noch ausrichtet, wie der mittlerweile etablierte Ski- und Sportmarkt in der Donauhalle und die Teilnahme am Brunnenfest. 1983 wurde die Skischule ins Leben gerufen, die derzeit fast 30 Skilehrer umfasst.

Das neue Programm der Skiabteilung des VfL Munderkingen für die aktuelle Saison 2018/19 ist auch schon veröffentlicht und bietet neben bewährten Ausfahrten auch besonders interessante Angebote für Jugendliche.