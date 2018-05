Sie lieben sich seit 65 Jahren

Seit inzwischen 65 Jahren sind Leonie und Matthäus Kuhn aus Munderkingen inzwischen verheiratet. Am Mittwoch hat das Jubelpaar seine Eiserne Hochzeit gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt Munderkingen überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Waldemar Schalt.

Einen großen Präsentkorb hatte Munderkingens stellvertretender Bürgermeister Waldemar Schalt am Mittwoch für Leonie und Matthäus Kuhn dabei. „Ich gratuliere zu diesem bedeutenden Tag“, sagte Schalt, der auch eine Glückwunschurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dabei hatte. Eiserne Hochzeit, das stehe für den eisernen Willen, den das Paar aufgebracht habe, um in guten und in schlechten Zeiten über Jahrzehnte zusammen zu bleiben, betonte Schalt.

Vor 65 Jahren haben Leonie und Matthäus Kuhn in Aulendorf geheiratet. Kennengelernt haben sich die Eheleute jedoch an ihrer Arbeitsstelle, den Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenwerke Laucherthal. Matthäus Kuhn war hier als Dreher angestellt und Leonie arbeitete in der Kontrolle. 1959 sind die Kuhns dann nach Munderkingen gekommen, weil Matthäus Kuhn eine Anstellung beim Kugellagerhersteller Neuweg bekam. Zwei der drei Söhne waren damals schon auf der Welt. Der dritte kam dann in Munderkingen auf die Welt. Vier Enkelkinder haben die Kuhn in der Zwischenzeit.

Auch wenn die Gesundheit des heute 91-Jährigen und seiner 88-jährigen Ehefrau nicht mehr ganz so mitspielt, bewältigen die beiden Senioren ihren Haushalt und die Gartenarbeit immer noch selbst. „Nur das Mittagessen bringt die Sozialstation“, sagt Leonie Kuhn.

Nach dem Geheimnis gefragt, wie eine Ehe 65 Jahre halten kann, sagt Matthäus Kuhn, man müsse lernen, sich auch mal zurückzunehmen. „Man kann nicht immer nur den eigenen Kopf durchdrücken wollen, man muss Rücksicht aufeinander nehmen“, so der 91-Jährige, der lange Mitglied des Kirchengemeinderates der evangelischen Gemeinde in Munderkingen war. Leonie Kuhn, die in Sigmaringen-Laiz geboren wurde, hat im Liederkranz und im Kirchenchor gesungen. „Bei der Oma von Gerlinde Kretschmann haben wir früher immer Kartoffeln gesammelt“, erinnert sich die Älteste von acht Geschwistern. Matthäus Kuhn ist in Gruorn geboren, das seine Familie wegen der Einrichtung des Truppenübungsplatzes verlassen musste. Noch heute besucht er regelmäßig die Gottesdienste zu Pfingsten und Fronleichnam.

Mehr entdecken: Vor 65 Jahren am Valentinstag geheiratet