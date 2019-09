Sie ist Teil des historischen Gedächtnisses der Stadt

Jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr steht im obersten Stock des Rathauses Munderkingen das Stadtarchiv allen Bürgern zur Verfügung. Bei der Suche im gut bestückten Fachwerkraum ist Stadtarchivarin Ursula Erdt jederzeit behilflich.

Das 1956 von Eberhard Gönner „auf Veranlassung von Bürgermeister Rist“ vorbildlich geordnete Archiv ist Teil des Zweckverbands Allmendingen, Blaubeuren, Munderkingen, Schelklingen. Wenn im kommenden Jahr 150 Jahre Bahnhof Munderkingen gefeiert werden, ist das Stadtarchiv maßgeblich an der Beschaffung von Fotos und Informationen beteiligt gewesen.

Seit 15 Jahren arbeitet Ursula Erdt einen halben Tag pro Woche in Munderkingen. Zur Diplomarchivarin ausgebildet worden ist sie an der Archivschule in München. Am Dienstag arbeitet sie acht Stunden im Archiv Blaubeuren, am Mittwoch je vier Stunden in den Archiven von Munderkingen und Schelklingen, und am Freitag vier Stunden in Allmendingen.

Archive oft vernachlässigt

Bürgermeister Michael Lohner erinnert in Sachen Archiv gerne an Jörg Martin, der seinerzeit die Stelle des Stadtarchivars bekleidete, und ist froh, dass mit Ursula Erdt der landesweit hohe Stellenwert des Archivs beibehalten werden konnte.

„Unser Stadtarchiv ist gut in Schuss, es wird regelmäßig von interessierten Bürgerinnen und Bürgern genutzt“, so Lohner, der aber auch beklagt, dass vielerorts Archive vernachlässigt werden, da kein Personal und kein Geld vorhanden sei, um Personal zu bezahlen.

Den Hinweis des Bürgermeisters auf die schier unerschöpfliche Quelle des „Donauboten“ greift Ursula Erdt geschickt auf, und ermittelt rasch, dass dieser 1864 seinen Anfang genommen hat.

Der Buchdrucker Karl Anton Kuen hatte zunächst die Redaktion, wie sich aus seinem ersten Vorwort ergibt. Bis 1941 hat die in Munderkingen noch heute bekannte Druckerei Traub den Donauboten gedruckt, im Zweiten Weltkrieg kam dann im Zuge nationalsozialistischer Wirren gezwungenermaßen das Ende des langjährig bewährten Donauboten.

Erst 1951 legte die Druckerei Traub das Nachfolgeorgan „Der kleine Donaubote“ auf. Dieser existierte bis 1972. In der letzten Ausgabe vom 20. Dezember findet sich ein „Abschiedswort an die Heimatbriefleser“.

Blättert man in den letzten Ausgaben des Jahrgangs 1972, so sticht einem sofort ein Thema ins Auge, das aktuell in aller Munde ist, die Vinzenzkirche in Untermarchtal, die 2018 in einem landesweiten Erfassungsprojekt zum Denkmal erhoben wurde. In der Ausgabe vom 20. Oktober 1972 berichtet der Kleine Donaubote von der „Einweihung der Neuen Untermarchtaler Klosterkirche durch Bischof Carl Joseph“.

Dann erzählt Ursula Erdt, dass man im 19. Jahrhundert im Württembergischen „Inventur“ machte, wenn ein Paar geheiratet hat. Man hat Fahrnis, Immobilien und Passivvermögen der Eheleute erfasst.

Auch beim Tod wurde eine Inventur gemacht, die entsprechenden Bände sind 40 Zentimeter hoch und zehn Zentimeter dick. Da sie aus Hadernpapier hergestellt wurden, sind sie leichter als heutige Bücher gleichen Umfangs. „Es stellt oft eine echte Herausforderung dar, die damalige Kurrentschrift zu entziffern“, sagt sie.

Interesse soll wachsen

Ihre Aufgabe besteht darin, Interessenten gesuchte Exponate vorzulegen. „Bilder muss ich manchmal einscannen und jemandem auf den Stick ziehen“, sagt die Archivarin. Sie freut sich, wenn Besucher kommen und in den alten Schriften lesen.

Fünf Besucher im Monat begrüßt sie, hinzu kommen drei Anfragen pro Monat, die das Rathaus ans Archiv stellt. „Das Interesse der Bevölkerung darf gerne wachsen“, stellt sie fest. Beliebt seien beispielsweise Sichtungen von alten Wahlergebnissen.

Dann öffnet Ursula Erdt einen Archivkarton mit der Aufschrift „Stadtarchiv Munderkingen – Teilgemeinde Algershofen“, das von 1781 bis 1935 geführt wurde. Unter dem Stichwort „Verwaltung“ entdeckt die Archivarin den „Bau einer Wasserleitung in der Teilgemeinde Algershofen“.

Den Unterlagen von 1911 lässt sich entnehmen, dass seinerzeit ein Anschluss an die Wasserversorgung Untermarchtal stattgefunden hat. Die Augen von Ursula Erdt beginnen spätestens in jenem Moment zu leuchten, als sie die Inhalte entdeckt, wie Pläne oder ein Schreiben des Adolf Scheffler aus Ulm, Gas- und Wasser- Anlagen, in dem er sich beim königlichen Bauamt des Staatstechnikers für das öffentliche Wasserversorgungswesen in Stuttgart mit den Worten vorstellt „ich sehe Ihrem geflissentlichen Auftrag gerne entgegen“.

Vorbereitungen laufen

Derzeit arbeitet Erdt intensiv an der Vorbereitung einer Eisenbahnausstellung. Diese soll 2020 anlässlich des 150. Jahrestags der Einweihung des Munderkinger Bahnhofs am 16. Juni 1870 stattfinden. „Da Rechtenstein und Untermarchtal auch einbezogen werden, könnte die Ausstellung im Infozentrum des ehemaligen Bahnhofs in Untermarchtal stattfinden, das sind aber noch ungelegte Eier“, sagt sie.

Sie arbeitet eng mit dem Geschichtsverein Raum Munderkingen zusammen. Bilder und Texte kommen aus dem Munderkinger Stadtarchiv und auch aus dem Staatsarchiv Ludwigsburg, wo sie persönlich recherchiert hat.

Es sind Tugenden wie Geduld, Selektionsfähigkeit und Durchhaltevermögen, die eine gute Archivarin auszeichnen, und die Ursula Erdt mitbringt. Sie fühlt sich sichtlich wohl im Munderkinger Stadtarchiv. Was ihr zu denken gibt, ist die Tatsache, dass die angedachte Digitalisierung des Donauboten durch die Staatsbibliothek Karlsruhe noch nicht geklappt hat.

Sorgsamer Umgang

„Das Problem besteht darin, dass die Bücher schonend gescannt werden müssen, man darf sie nicht mit der Bindung nach oben auf einen normalen Scanner legen. Vielmehr ist es notwendig, einen Auflicht-Scanner zu verwenden“, sagt die erfahrene Archivarin.

Ihr Lieblingsexponat ist der Nachlass von Elisabeth Krauß (1887-1937), die unter dem Pseudonym Elisabeth Meinhard Bücher schrieb wie den Roman „Das Donauhaus“. Die einstige Munderkingerin war 1912 mit ihrer Familie nach Straßburg gekommen, wo sie an der Universität ein Studium begann. Das Buch von 1918 enthält autobiographisch die Geschichte einer Familie in Munderkingen, und ist seit dem Kauf durch den damaligen Bürgermeister Bruno Schmid Anfang der 1970er Jahre im Archiv enthalten, nebst weiterer ihrer Bücher, Fotos und Briefe.