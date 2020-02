Seit 40 Jahren eine „Falch-Bertsche“

Seit 1947, also seit 73 Jahren, ist die originelle Gruppe „Falch-Bertsche“ während der Wuselinger Fasnet in verschiedensten Häsern unterwegs. Am Fasnetssonntag konnte Martina Kreutle für ihre 40-jährige närrische Mitgliedschaft in der originellen Munderkinger Gruppe mit einem Orden geehrt werden. Die erprobte Närrin sei 1980 in ihrer ersten Fasnetsrolle als Rollerfahrerin aufgetreten, erzählt Gruppenleiterin Steffi Gall und ergänzt, dass ihre Oma Josepha Bertsche die Gruppe einst gegründet und ihre Mutter Thea Bertsche die Gruppenleitung später übernommen habe. Heute sind knapp 50 kleine und große Maschger in der Gruppe Falch-Bertsche unterwegs, die am Sonntag als Flamenco-Tänzerinnen samt ihrer spanischen Gitarristen zu erleben waren. Mit der geehrten Martina Kreutle feierten am Sonntag Thea Bertsche, ihre Tochter Steffi Gall, die heutige Gruppenleiterin, und in der dritten Generation die Enkelinnen Emma, Hanna und Pauline in der Gruppe „Falch-Bertsche“ die Munderkinger Fasnet.