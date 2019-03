Sechs Wohnungen entstehen am Marktplatz

Der Gemeinderat hat in einer Sitzung am Donnerstag einem Baugesuch für das Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße und Donaustraße zugestimmt.

Die BG Business Group, ein auf Altbau spezialisierter Investor aus der Schweiz, möchte das Haus umfangreich sanieren. Die vorhandenen Geschäftsräume, in denen sich aktuell Elviras Blumenboutique befindet, soll bestehen bleiben. Laut Eigentümer werden zusätzlich sechs Mietwohnungen entstehen – mit neuen Sanitäranlagen, modernisierter Elektrik und ausgebautem Dachgeschoss.

Die Modelle richten sich dabei nach dem historischen Vorbild. Verbandsbaumeister Roland Kuch präsentierte dem Rat historische Bilder von dem Gebäude. Der markante Hauptzugang mit Stützen und Fensterläden soll mit der Sanierung wieder sichtbarer werden: Alle Fenster werden durch neue Holz- und Alusprossenfenster ersetzt. „Das wird ein weiterer positiver Meilenstein am Marktplatz, wenn in dem Gebäude wieder Leben einkehrt“, sagte Kuch.

Bisher 5 Parkplätze geplant

Im Erdgeschoss plant der Eigentümer neben den Kellerräumen zu den Wohnungen auch drei Garagenstellplätze. Zwei weitere Parkmöglichkeiten sollen an der nördlichen Hoffläche entstehen. Laut Stadtverwaltung ist davon auszugehen, dass für das sanierte Gebäude acht Stellplätze insgesamt erforderlich sind. Drei weitere Plätze müssten also noch in den Plan integriert werden beziehungsweise über eine Stellplatzlösung nachgewiesen werden. Kritisch sahen einzelne Ratsmitglieder die Situation der Besitzerin des Blumenladens im Erdgeschoss während einer umfassenden Sanierung. Helge Faber, Vertreter der Business Group, betonte, dass die Arbeiten den Laden so wenig wie möglich einschränken werden. Ob die Pächterin für eine Zeit lang schließen muss oder ohne Wasser und Strom ist, das konnte er jedoch nicht ausschließen. „Wir tun unser möglichstes“, versicherte Faber. Ein Eingriff in den Betrieb des Geschäfts sei nach jetztigem Stand der Planung aber nicht erforderlich.

„Ein Altbau ist wie eine Wundertüte. Wir können nicht genau sagen, was man alles ersetzen muss“, sagte der Manager mit Blick auf die genau geplanten Umbauarbeiten. Brigitta Schmid wollte wissen, ob das Gebäude barrierefrei werden wird, was der Investor jedoch verneinte. „Das ist dort nicht machbar, da es unterschiedliche Höhen im Gebäude gibt“, sagte Faber. Während der Präsentation äußerten sich einzelne Bürger kritisch gegenüber dem Investor. Ihnen zufolge werden Arbeiter der Firma wohl in dem Gebäude untergebracht, die regelmäßig den Müll liegen lassen und die Ruhe stören. „Selbst die Hausverwaltung in Ehingen weiß nicht, dass da jemand wohnt“, so eine Bürgerin. Helge Faber versprach, sich dem Problem anzunehmen.