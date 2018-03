Schulverbund präsentiert seine Vorzüge

Der Schulverbund Munderkingen lädt am Samstag, 3. März, zum Schulfest und zum Tag der offenen Tür ins Schulzentrum ein. Diese stehen unter dem Motto „Gemeinsam mehr sein“. Die Schulen des Verbunds öffnen am Samstag ihre Türen von 13 bis 17 Uhr. Schulleiterin Jutta Braisch und Bürgermeister Michael Lohner stellen bei kurzen Vorträgen die Vorzüge des Schulverbundes vor.

„Bei unserem kurzen Vorträgen wollen Bürgermeister Michael Lohner und ich den Interessierten erklären, was der Schulverbund eigentlich ist und was er den Schülern für Möglichkeiten und Vorteile bietet“, kündigt Schulleiterin Jutta Braisch an. Zweimal werden sie und der Bürgermeister hilfreiche Infos in Vortragsform geben, nämlich um 13 und um 15 Uhr. Um 13 Uhr findet auch der Auftakt des Schulfestes statt, zu diesem werden die Grundschüler des Schulverbundes singen.

„Anschließend haben Eltern und Schüler die Möglichkeit, sich umzusehen“, sagt Jutta Braisch. Alle Räume des Schulverbundes – also der Grundschule, der Realschule und der Gemeinschaftsschule – werden geöffnet sein. Die Schüler und Lehrer haben sich verschiedene Vorführungen, Spiele und Mit-Mach-Aktionen überlegt, bei denen die Besucher die Schulen ganz praktisch kennenlernen können.

So werden beispielsweise in den Räumen der Naturwissenschaften Experimente vorgeführt. Die Grundschule hat eine Angebot rund um ihr Jahresthema „Astrid Lindgren“ vorbereitet. Es gibt zudem musikalische Vorführungen der Grundschüler und des Orchesters. Kinderschminken, Torwandschießen und Entspannungsübungen werden angeboten. Außerdem haben einige Klassen kleinere Ausstellungen vorbereitet. „Beim Schulfest und dem Tag der offenen Tür zeigen wir alles, was unser Schulverbund zu bieten hat“, betont Jutta Braisch. Der Gesamtelternbeirat übernimmt am Samstag die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken im Atrium des Erweiterungsbaus.

Das Schulfest bietet Eltern und Schülern die Gelegenheit, sich ganz ungezwungen in lockerem Rahmen in der Schule umzuschauen und sich ein persönliches Bild von der Einrichtung zu machen, ist sich Jutta Braisch sicher. „Eingeladen sind aber nicht nur Eltern und eventuell künftige Schüler. Jeder, der sich selbst einen Eindruck vom Munderkinger Schulverbund machen möchte, darf an diesem Tag gern vorbeikommen“, so die Schulleiterin. Sie selbst aber auch alle Lehrer werden beim Schulfest für Fragen und Informationen bereitstehen. Eltern von Viertklässlern, die genauere Informationen wünschen, haben dafür am Freitag, 9. März, nochmal die Möglichkeit. Ab 15 Uhr steigt dann ein spezieller Infonachmittag über die Realschule und die Gemeinschaftsschule.