Schulverbund informiert über Angebote

Zahlreiche Eltern und Viertklässler haben sich am Freitagmittag über die weiterführenden Schulen und die Zusatzangebote des Munderkinger Schulverbundes informiert. Während die Eltern ganz allgemeine Informationen zu den Schulformen erhalten haben, konnten sich die künftigen Fünftklässler bei verschiedenen Mitmach-Angeboten ausprobieren und die Schule kennenlernen.

Weil die Werkrealschule zum Schuljahresende komplett ausläuft, hat Schulverbundsleiterin Jutta Braisch am Freitag nur die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Realschule und der Gemeinschaftsschule vorgestellt. Aufgelockert wurde der theoretische Teil durch musikalische Einlagen des Chores der Klasse 6c, der Bläserklasse 6 und der Klasse 5. Eröffnet wurde der Nachmittag mit dem Schullied „Gemeinsam sind wir stark“. Das sei ganz generell das Motto der Schule, betonte Jutta Braisch. „Wir unterstützen uns gegenseitig und bewältigen unseren Schulalltag gemeinsam“, fügt sie hinzu.

Der Schulverbund habe mit Grundschule, Realschule und Gemeinschaftsschule drei Schulen unter einem Dach. „Wir haben eine Schulleitung und ein gemeinsames Lehrerkollektiv“, erklärte die Rektorin. Durch die angegliederte Grundschule sei der Wechsel für die Viertklässler in die weiterführende Schule weicher zu realisieren. „Wenn es Fragen beim Übergang gibt, haben wir kompetente Grundschulkollegen, die weiterhelfen können“, sagt Jutta Braisch.

Die Unterschiede zwischen der Gemeinschaftsschule und der Realschule seien nicht gravierend. Der bedeutenste sei, dass die Gemeinschaftsschule eine gebundene Ganztagsschule an drei Tagen in der Woche ist. Aber auch an der Realschule könnten mit der Unterstützung des Schulträgers und des Jugendbegleiterprogramms Nachmittagsangebote gemacht werden.

An der Gemeinschaftsschule gäbe es außerdem anders als an der Realschule keine Noten, sondern schriftliche Beurteilungen. „Auf Antrag der Eltern können diese aber auch in Noten umgewandelt werden“, so Jutta Braisch. Die Nachfrage danach steige, ergänzte sie. In den Abschlussklassen gäbe es an beiden Schulformen Noten.

Neu an der Realschule sei, dass hier nun wie an der Gemeinschaftsschule der Haupt- und der Realschulabschluss gemacht werden könne.

Anschließend stellte Musiklehrerin Mirjam Nagler das Angebot der Bläserklasse, in der die Schüler über zwei Schuljahre ein Blasinstrument oder Schlagzeug lernen können, vor. Außerdem gibt es an der Schule eine Theater AG und auch der Sport sei ein Schwerpunkt. Ein wichtiger Partner sei zudem die Schulsozialarbeit, die Sozialarbeiterin Andrea Walter genauer vorstellte. Anschließend hatten die Eltern die Gelegenheit bei einer Kurzführung die Schulen kennenzulernen.

Als Überraschung führte eine fünfte Klasse einen englischen Rap auf. Darin hieß „Muki ist the place to go“ und in diesem Sinne hofft Schulleiterin Jutta Braisch viele der anwesenden Familien am Anmeldetag wieder zusehen.