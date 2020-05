Schulstart am SBBZ Munderkingen

Auch im SBBZ Munderkingen hat am Montag wieder für einige Schülerinnen und Schüler der Unterricht begonnen. So groß war die Freude über den Schulbeginn selbst nach den Sommerferien noch nie. „Endlich wieder Schule“, sagte Isabel aus der Klasse G und strahlte über das ganze Gesicht.

Am SBBZ Munderkingen werden derzeit 20 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 fünf Stunden täglich von drei Lehrkräften unterrichtet. Hinzu kommen noch Kinder aus der Notbetreuung sowie einige Kinder, die zuhause nicht gut lernen können und für die das SBBZ vier bis fünf Stunden täglich ein Präsenzangebot bietet.

Alle Lehrkräfte, die nicht zur Risikogruppe gehören, sind nun wieder täglich den ganzen Vormittag im Unterricht. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler auch von den Bundesfreiwilligen, die ebenfalls froh sind, dass die Schule wieder beginnt. Im Vorfeld wurden umfangreiche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen installiert, damit alle Schülerinnen und Schüler ohne Ansteckungsgefahr in die Schule kommen können. Das Unterrichten unter den Corona-Bedingungen ist für Lehrkräfte und Schüler ungewohnt. Die Kinder müssen während des Unterrichts nun auf dem Platz sitzen bleiben, andere Sozialformen sind kaum möglich. Erklärungen für einzelne Schülerinnen und Schüler erfolgen weitgehend über den Visualizer und auf Entfernung. Sollte der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden können, so gibt es einen Spuckschutz in jedem Klassenzimmer. Alle Beteiligten haben Masken dabei, die sie notfalls aufsetzen können. Für die Toiletten und die Wege im Schulhaus gibt es strikte Regeln. „Das ist ganz schön streng hier“, meinte Jasim. „Aber es ist trotzdem viel besser als zu Hause“, ergänzte er noch.

Die Lehrkräfte hatten sich im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, ob und wie die Schülerinnen die erarbeiteten Hygieneregeln einhalten können und waren sehr erfreut, dass alles so gut klappte.

Die Schülerinnen und Schüler, die aktuell noch zuhause lernen müssen, werden regelmäßig mit Aufgaben versorgt. Dazu fahren Lehrkräfte ihre Runden, um ihre Schützlinge zu besuchen und ihnen mit dem nötigen Sicherheitsabstand ihre Arbeitsaufträge zu bringen und das bisher Erarbeitete abzuholen und zu kontrollieren. Diese kurzen Begegnungen zwischen den Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern sowie die kurzen Gespräche mit den Eltern sind für alle Beteiligten wichtig, um diese außergewöhnliche Zeit gut zu überstehen.