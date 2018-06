Schulleiter wollen keinen Rückschritt

Bei einem Bildungsworkshop in Tuttlingen will die Junge Union auch über die Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung diskutieren. Die Schulleiter der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen halten diesen Vorschlag nicht für sinnvoll.

„Das wäre ein echter Rückschritt“, betont Jutta Braisch, Rektorin der Realschule in Munderkingen, die ihre Bedenken über diese Überlegung auch schon der CDU mitgeteilt habe. In der Schule sollte keine Klassengesellschaft mehr entstehen. Das sei aber der Fall, wenn die Empfehlungen wieder verpflichtenden wären.

Jutta Braisch ist der Meinung, dass Eltern diese Verantwortung selbst tragen sollten. Schließlich seien nicht nur die Noten entscheidet dafür, welche weiterführende Schule ein Kind besuchen sollte. Die Grundschulempfehlung stellen die Lehrer zum Ende des ersten Halbjahres der vierten Klasse aus. Es gäbe aber Kinder, die im zweiten Halbjahr nochmal deutliche Entwicklungssprünge machen.

„Außerdem finde ich es gut, dass der Druck von den Lehrern genommen wurde“, fügt die Schulleiterin hinzu. Nicht immer seien die Empfehlungen der Lehrer von den Eltern freundlich aufgenommen worden, immer wieder habe es auch Unverständnis und Ärger gegeben.

Ähnlich sieht das auch ihr Kollege von der Munderkinger Grund- und Werkrealschule, Andreas Lachmair. „Die Entscheidung, welche weiterführende Schule ein Kind besuchen soll, muss von Eltern und Lehrern gemeinsam getragen werden“, so der Rektor. Die Eltern würden dabei auch nicht von der Schule allein gelassen. „Die Grundschulempfehlungen sind ja nicht grundsätzlich abgeschafft worden, sondern nur nicht mehr bindend“, sagt Lachmair. Die Schulen haben inzwischen ein gut funktionierendes Beratungskonzept entwickelt. „Wir führen die ersten Beratungsgespräche schon in der zweiten Klassen“, so der Schulleiter. Die Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern sei sehr wichtig. Die Zahl der Schüler, die von einer höheren Schulform auf eine niedrigere wechseln müssen, weil die den Anforderungen nicht gerecht werden können, sei nach der Abschaffung auch nicht signifikant gestiegen, so Lachmair.

Er hält die Verpflichtung auch deshalb für unnötig, weil sich die meisten der Eltern, mit denen er zu tun habe, an die Empfehlungen halten.

„Die Kollegen, die die Empfehlungen schreiben, tun dies sehr gewissenhaft, sie kennen die Schüler und deren Lernverhalten sehr gut“, sagt Martin Romer, Leiter der Grund- und Werkrealschule Oberstadion. Von Eltern habe er immer wieder gehört, dass sie froh seien, den Empfehlungen im Zweifel nicht folgen zu müssen. Dennoch sei die Quote derer, die dieser nachkommen auch an seiner Schule sehr hoch.

Der Wegfall der Verbindlichkeit sei außerdem eine Erleichterung für die Lehrer. „Die Gespräche waren nicht immer einfach“, sagt Romer. Auch seine Kollegin Brunhilde Kiebler von der Grundschule in Obermarchtal sieht in der aktuellen Regelung einen Vorteil für die Lehrer.

Zum Wohle der Kinder sei ihrer Meinung nach in einigen Fällen die Verpflichtung aber gar nicht falsch gewesen. „Es ist für die Entwicklung der Kinder nicht gut, wenn sie überfordert werden und dann vielleicht versagen“, gibt Brunhilde Kiebler zu bedenken.