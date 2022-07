Schulfest an der Schule an der Donauschleife Munderkingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die Bläserklasse 6 das Fest auf dem Großen Schulhof. Der Projektchor der Klassen 5c/d unter der Leitung von Musiklehrerin Lilly Kirschbaum-Müller erfreute die vielen Zuhörer mit dem Schullied „Unsre Schule liegt an der Donauschleife“. Rektorin Jutta Braisch und Vorsitzender des Fördervereins Uli Spranz begrüßten dann die anwesenden Gäste ganz herzlich. Dieses Fest sollte die Möglichkeit bieten, Einblicke in das Schulleben und die vielen Aktivitäten der einzelnen Klassen zu bekommen, aber auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Vorsitzende des Fördervereins nutzte die Gelegenheit, den Förderverein des Schulverbundes vorzustellen, Mitglieder zu werben und aufzuzeigen, dass das Geld des Fördervereins in viele Projekte des Schulalltags fließt.

Musikalisch nahm die Klasse 2c mit ihrer Klassenlehrerin Natalie Schick dann alle mit zu einer aufregenden Zugfahrt. Start war am Bahnhof Donauschleife und die Schülerinnen und Schüler berichteten fröhlich von den Parallelen des Schulalltags mit einer Zugfahrt. Beim Lied „Auf der schwäbscha Eisabahna“ konnten alle mitsingen.

Nach diesem gemeinsamen Auftakt konnten dann die vielen Mitmachaktionen und Ausstellungen der einzelnen Klassen besucht werden. Das Angebot war vielfältig und bunt. In der Grundschule konnte man die Olchis besuchen und dazu lustige Rasseln basteln, außerdem gab es Ausstellungen zu den bearbeiteten Themen des Schuljahres, man konnte Lesezeichen basteln, Schlüsselanhänger aus Fimo herstellen oder Lesetagebücher bewundern. Spannend war es auch, Schnecken zu beobachten und sich genauer über den Wald und das Wetter zu informieren.

Die Schüler der Französischgruppe 8/9 verköstigten die Besucher mit Crepes und zeigten ein Video zum Schüleraustausch nach Nantes. Schreiben wie im Mittelalter mit Feder und Tinte zeigte die Klasse 6c.

Auf dem Schulhof war buntes Treiben mit vielen Spielgeräten, Slaklines und unterschiedlichen Vorführungen zum Zuhören und Mitmachen.

Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat mit leckeren Kuchen, Kaffee, kühlen Getränken und Butterbrezeln.

Besonders beliebt bei den kleineren Gästen war das Kinderschminken, das die Klasse 8b anbot. Auch beim Seifenherstellen im Chemieraum war der Andrang groß. Gut versorgt wurden die Gäste am schuleigenen Pizzabackofen mit frisch gebackenen Pizzen.