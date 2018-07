Schläge bringen 300 Euro Strafe

Gemeinsames Feiern in einer Halle kann sehr schön sein, wenn es fröhlich zugeht und sich alle gut verstehen. Wenn sich einer allerdings schon darüber ärgert, dass ihn ein anderer beim Begegnungsverkehr auf dem Flur am Ärmel streift, kann es ausgehen wie gestern Vormittag beim Amtsgericht Ehingen.

Dieses verurteilte einen 20-jährigen Munderkinger, der auf Begegnungsärger mit Schlägen reagierte, zu einer Zahlung von 300 Euro an die Caritas. Als „erzieherischen Tritt in den Hintern“, damit er ins Erwachsenenalter hineinfindet, wertete Richter Wolfgang Lampa die von ihm verhängte milde Strafe von 300 Euro. Der angeklagte junge Mann hatte am Abend des Glombigen Donnerstag am 24. Februar, an dem es in Munderkingen traditionell sehr lustig zugeht, innerhalb einer halben Stunde zwei weiteren Besuchern der Donauhalle mit Schlägen die Freude am Feiern vermiest und hätte seiner Angriffslust vermutlich zusätzlich freien Lauf gelassen, hätten ihn andere nicht daran gehindert.

Zeuge kommt nicht

Ein Zeuge, dem der junge Mann angeblich mit Hieben in den Bauch zu nahe getreten war, erschien gestern nicht zur Verhandlung und wird mit einem Ordnungsgeld belegt.

Ein 23-jähriger zweiter Geschädigter sagte, auf dem Weg zum Klo habe er den Angeklagten gestreift. Daraus habe sich ein Wortwechsel ergeben, den der Angeklagte mit einem Faustschlag auf das Auge des Gesprächspartners beendet habe, so der Geschädigte.

In die Toilette verfolgt

Als „normal betrunken“ bezeichnete ein Zeuge des Vorfalls den Schläger, der dem Geschädigten nach dem Faustschlag zur Toilette gefolgt sei. Dort hätten ihn andere Veranstaltungsbesucher an weiteren Zudringlichkeiten gehindert.

Der „Wahrnehmung der Grenzen“ soll nach Aussage von Jugendgerichtshelfer Wolfgang Groner die von ihm empfohlene Suchtberatung bei der Caritas dienen. Entsprechende Beratungsgespräche hängte das Gericht dem Urteil als weitere Auflage für den 20-jährigen Mann an.