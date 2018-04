Schüler zeigen Beethoven mal anders

23 Austauschschüler aus der französischen Stadt Nantes sind in der vergangenen Woche zu Gast in Munderkingen und beim Munderkinger Schulverbund gewesen. Im Oktober werden Munderkinger Schüler zum Gegenbesuch nach Nantes reisen. Der Austausch der Schüler steht unter dem Motto „Beethoven mal anders“. Deshalb drehte sich eine gemeinsame Aufführung der französischen und deutschen Schüler am Freitagabend in der Aula des Schulzentrums um den Komponisten.

Die Idee zum gemeinsamen Theater- und Musikprojekt entstand bereits im vergangenen Herbst. Seitdem haben sich die Schüler in Munderkingen und in Nantes mit Beethovens Oper „Fidelio“ beschäftigt. Rund hundert Gäste kamen am Freitag in die Aula und wurden von den deutschen Schülern mit dem Song „Geld allein macht nicht glücklich“ begrüßt. Szenisch stellten dann die Austauschschüler aus Frankreich die „Welt der Hast“ und die „Welt der Liebe“ dar.

Beethovens Oper „Fidelio“ bekam in der Schülerinszenierung den Untertitel „Liebe ist wichtiger als Geld“. Beethovens „Pizarro“ leitete darin einen Wirtschaftskonzern, spekulierte an der Börse und war in Geldwäsche verwickelt. „Florestin“ kam ihm auf die Schliche und sollte beseitigt werden. Um das zu verhindern, verwandelt sich seine Frau „Leonore“ in „Fidelio“ und schleust sich ins Unternehmen ein. Als die staatliche Aufsicht dem Treiben „Pizarros“ ein Ende bereiten will, siegt schließlich „Fidelios“ Liebe über die schmutzigen Intrigen und die dunklen Geldgeschäfte.

Mit dem gemeinsamen Song „Money, Money, Money“ verabschiedeten sich die französischen Deutsch-Schüler und die deutschen Französisch-Schüler am Freitag von den Zuschauern.