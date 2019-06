Schüler freuen sich über neue Fußballtrikots

„Juhu, endlich einheitliche Trikots“ hieß es am Dienstag beim Schulverbund Munderkingen. Nachdem die Klassen sieben bis zehn für die Fußballmannschaft des Schulverbunds noch keine Trikots hatten, die Spieler traten in Trikots ihrer Fußballvereine an, hat das Warten für Schulleiterin Jutta Braisch und die aktiven Fußballer ein Ende.

Sportlehrer Christian Fischer war auf die Bildungspartner des Schulverbunds zugegangen mit der Frage, ob man nicht einheitliche Trikots bekommen könnte. Solche wurden dann auch für die Klassen eins bis sechs bereitgestellt, die bisher mit einem nicht mehr vollständigen alten Satz ausgestattet waren. Stephanie Stöhr von der Firma Stöhr Logistik und Maria Engst vom Lack- und Karosseriezentrum Engst, die beide gerne den Schulverbund unterstützen, brachten am Dienstag brandneue Trikots in die Schule.

17 rote Trikots von der Firma Stöhr gehen künftig mit der Mannschaft der Klassen 7 bis 10 aufs Fußballfeld, 15 blaue Trikots der Firma Engst mit der Mannschaft der Klassen 1 bis 6. „Auch Torwarttrikots sind dabei“, freute sich Christian Fischer, der für das Exklusivfoto für die „Schwäbische Zeitung“ Christian Karr und Benedikt Hauler mit je einem Trikot ausgestattet hat. Die anderen Trikots waren zu diesem Zeitpunkt schon im Einsatz in Biberach, wo der Schulverbund im Regionalfinale antrat. „Hinten steht nur Munderkingen drauf, da wir beim Druck noch nicht wussten, dass der Schulverbund sich künftig Schulen an der Donauschleife nennen wird. Das hat aber den Vorteil, dass so die Trikots ganz neutral jede unserer Schulen repräsentieren“, so Fischer.