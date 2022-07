SBBZ Munderkingen verabschiedet acht Schüler

Acht Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse des SBBZ (Förderschule) Munderkingen konnten in einer kleinen aber feinen Feier durch Schulleiterin Sonja Lange sowie durch ihren Klassenlehrer Frank Auchter verabschiedet werden. Bürgermeister Dr. Michael Lohner, der ebenfalls bei der Abschlussfeier anwesend war, überreichte der Schülerin Almira Zemzija einen Preis der Stadt Munderkingen für ihr großes, soziales Engagement. Acht Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 verlassen somit ihre bisherige Schule und treten einen neuen Weg in Richtung Beruf oder berufliche Schule an. Foto: SBBZ