Sanierung der WC-Anlagen soll im Frühjahr beginnen

Die WC-Anlagen der Munderkinger Realschule müssen komplett saniert werden. Roland Kuch, Chef des Verbandsbauamts, hat jetzt im Gemeinderat die entsprechenden Planungen vorgestellt.

Rund 374 000 Euro wird die Sanierung der WC-Anlagen des Realschulgebäudes des Munderkinger Schulverbundes kosten. Dafür erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 276 000 Euro, ohne die die Maßnahme finanziell kaum realisierbar wäre.

Sanierung aller Toiletten

Vorgesehen ist die Sanierung aller Toiletten in allen Obergeschossen. Hinzu kommen die Flurwände in allen Geschossen sowie die Sanierung aller restlichen Betonflächen im Erdgeschoss. Vor den naturwissenschaftlichen Räumen soll zudem eine Garderobe eingebaut werden. „Aktuell gibt es im Schulverbund keine vernetzte Lautsprecheranlage, bei wichtigen Durchsagen sind so nicht alle Gebäude zu erreichen“, erklärte der Chef des Verbandsbauamtes Roland Kuch. Bisher haben alle Gebäude autarke Anlagen, die nun gekoppelt werden sollen.

Die baulichen Gegebenheiten machen es nötig, alle Fallleitungen in den Obergeschossen zu verlegen. In die Planungen werde ein Fachingenieur einbezogen, um spätere Probleme zu vermeiden. Das erfordere eine komplette Umplanung der Toilettenanlagen. Mit dieser Planung hat der Munderkinger Gemeinderat am Donnerstag das Verbandsbauamt beauftragt.

Voruntersuchungen bis Anfang August

Die ersten Abstimmungen mit der Schulleitung seien bereits erfolgt, erklärte Kuch. Bis Anfang August sollen die Voruntersuchung für die Verlegung der Leitungen abgeschlossen sein. Der Ausschreibungsbeschluss soll dann Ende September im Gemeinderat vorgestellt werden. Die Vergabe der Arbeiten nach der Ausschreibung könnte so Anfang November geschehen. Der Baubeginn ist in den Fasnetsferien im März 2019 geplant. Bis Oktober 2019 könnten die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

„Weil wir im laufenden Schulbetrieb nicht alle Toiletten auf einmal schließen können, arbeiten wir uns Stockwerk für Stockwerk vor“, so Kuch. Vorab würden die Leitungen verlegt.

Ratsmitglied Simone Bertsche, selbst Lehrerin, lobte das Vorhaben. „Die WC-Anlagen sind auch ein Aushängeschild von Schulen“, sagte sie.