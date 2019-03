Sanierung der Frauenbergkirche steht vor dem Abschluss

Nach gut zweieinhalb Jahren ist es bald soweit: Die Frauenbergkirche in Munderkingen soll in diesem Frühjahr wieder eröffnen. Seit Oktober 2016 war die Wallfahrtskirche, die seit Jahrhunderten majestätisch am Rande der Donaustadt thront, für Besucher geschlossen. Jetzt befinden sich die Arbeiten im Inneren der Kirche in den letzten Zügen.

„Spätestens im Mai wollen wir die Frauenbergkirche wieder für Besucher öffnen. Passend also zum Marienmonat Mai“, sagt Claudia Knäuer, stellvertretende Vorsitzende des Munderkinger Kirchengemeinderats. Schon seit einigen Monaten ist das Gerüst um die Kirche herum verschwunden, die frische Farbe an der Außenfassade ist deutlich zu erkennen. Auch die Decke im Innenraum strahlt jetzt wieder.

So sieht der Innenraum momentan aus. (Foto: seli)

Begonnen hatte der regelrechte Sanierungsmarathon 2016 mit der Umsetzung von Brandschutz sowie der Dachsanierung. Dafür gab es von der zuständigen Diözese Rottenburg-Stuttgart noch Zuschuss. Doch für die Kirchengemeinde Munderkingen war zu dem Zeitpunkt bereits klar, dass die ganze Kirche zum Strahlen gebracht werden sollte. „Dafür haben wir dann aber keine Fördergelder mehr erhalten“, erklärt Claudia Knäuer. Deshalb mussten Spenden her. Allein damit konnte der Kirchengemeinderat die weiteren Arbeiten finanzieren. Das Geld wurde unter anderem in eine bessere Elektrik investiert, auch die Kirchenwohnung wurde damit renoviert.

Wallfahrtskirche mit großem Charme

Die Wiedereröffnung der Wallfahrtskirche sehnen sich viele herbei. „Ich werde immer wieder gefragt, wie weit wir mit der Sanierung sind“, erzählt Claudia Knäuer. Der Charme der Kirche bleibt für viele Gläubige seit Jahrhunderten ungebrochen, ist sie sich sicher. „Die Kirche ist geschichtlich von Bedeutung, sie bietet eine ganz andere Atmosphäre als eine Stadtkirche.“ Grund dafür sei sicherlich die Lage – abseits des Trubels in der Stadt.

Hinter Gerüst und Planen versteckt sich der Altar der Frauenbergkirche. (Foto: seli)

„Wer alleine beten will, der kommt hierher.“ Auch die Dachdecker habe es nachhaltig beeindruckt, wie viele Besucher während der Außensanierung früh morgens zur Frauenbergkirche gekommen waren und dort beten wollten. Zeitweise war die Kirche zwischen den Bauabschnitten aufgrund der hohen Nachfrage sogar wieder geöffnet. „Umso größer war natürlich die Enttäuschung, als wir dann für die Innensanierung wieder schließen mussten“, erinnert sich Claudia Knäuer.

Derzeit werden die Kunstgegenstände an den seitlichen Altären und dem Altar im Chorraum gereinigt. Die letzten Arbeiten im Innenraum sollen Mitte oder Ende März abgeschlossen sein. „Dann kommt das Denkmalamt und prüft das Ganze noch einmal“, sagt Claudia Knäuer.

Mehr entdecken: So viel Geld haben Läufer für Frauenbergkapelle erlaufen

Staub und Baugerüste zieren das Innere der Frauenbergkirche. (Foto: sz- seli)

Wenn die Prüfer das O.K. geben, dann soll die Kirche so schnell wie möglich wieder geöffnet sein. Doch dazu ist erst mal ein gründlicher Frühjahrsputz nötig: Ein Blick in den Gebetsraum genügt, um zu verstehen, warum. Rings herum an den Wänden stehen Baugerüste, die Gebetsbänke sind abgedeckt, auf den Planen liegt Zentimeter dicker Staub.

Ohne diese Spenden hätten wir es nicht geschafft. Claudia Knäuer vom Kirchengemeinderat

Doch bei so einer langen Snaierungsphase fallen auch hohe Kosten an. „Ganz am Anfang hatten wir mit 900.000 Euro geplant.“ Die tatsächliche Summe wird erst in ein paar Monaten klar sein. Doch schon jetzt ist für Claudia Knäuer klar: „Ohne diese Spenden hätten wir es nicht geschafft. Das können wir gar nicht genug würdigen.

Mehr entdecken: Spendenlauf bringt mehr als 10 000 Euro

Es war überwältigend zu sehen, wie viele die Kirche unterstützen wollten und zum Beispiel Spendeläufe für die Frauenbergkirche organisiert haben. Durch alle Generationen durch, private Spenden und Spenden von Firmen – das Engagement war riesig.“ Um trotzdem zumindest symbolisch etwas zurückzugeben soll im Mai eine Hockete für die Freunde und Gönner der Frauenbergkirche stattfinden – natürlich direkt vor der Frauenbergkirche.

Auch wenn die diese dann im Mai wieder geöffnet sein wird, stehen weiterhin einzelne Arbeiten an, um die Sanierung komplett abschließen zu können. „Wir wollen zum Beispiel den Eingang der Kirchen seniorengerecht gestalten“, sagt Knäuer. Belebt ist die Kirche jedenfalls seit kurzem schon. Denn seit Anfang März wohnt nach drei Jahren nun wieder eine Mesnerin in der Wohnung der Kirche.

Mehr entdecken: Frauenbergkirche wird herausgesputzt

Mehr entdecken: Sanierung der Kapelle am Frauenberg liegt im Plan