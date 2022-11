Saisonabschluss der Liga-Turnerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim zweiten Wettkampf in der Kreisliga B Staffel 4 ging es für die Turnerinnen des VfL Munderkingen erneut darum, Wettkampferfahrung zu sammeln. Am Ende reichte es zwar wieder nur für den achten Platz, aber der Spaß stand im Vordergrund. Ein Highlight beim Wettkampf in Wangen war die Möglichkeit, die Übungen auf einem quadratischen Boden zu turnen. An den weiteren Geräten reichte es noch nicht aus, mit den anderen Mannschaften mitzuhalten, doch hier wird weiterhin fleißig trainiert. Geturnt haben für den VfL Ellen Arnold, Anna Hardecker, Linda Nadler, Mila Pfänder, Zoë Stadler, Anna Traub und Emma Gall.