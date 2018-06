Rund 150 Mitabeiter legen früher die Arbeit nieder

Um Punkt 12 Uhr, zwei Stunden früher als üblich, ist die Frühschicht der Firma Neuweg in Munderkingen am Montagmittag in den Feierabend gegangen. Die IG Metall, die Gewerkschaft der Metall- und Elektrobranche, hatte zum Warnstreik aufgerufen und die Munderkinger Arbeitnehmer sind dem Aufruf gefolgt.

„Die komplette Frühschicht ist heute eher nach Hause gegangen“, sagt Dietmar Moll, Vertrauensmann der IG Metall bei Neuweg. Und sowohl die Spät-, als auch die Nachtschicht, werden es den Kollegen gleich tun, prognostiziert Moll. Rund 150 Mitarbeiter haben am Montag allein bei Neuweg gestreikt, schätzt Moll. Gewöhnlicher Weise laufen die Produktionsmaschinen des Munderkinger Wälz- und Kugellager-Herstellers rund um die Uhr. Insgesamt sechs Stunden standen die Anlagen des größten Arbeitgebers der Donaustadt am Montag still. Um 12 Uhr legte die Frühschicht die Arbeit nieder, um 14 Uhr kam dann erst die Spätschicht. „Dann werden die Maschinen wieder hochgefahren bis 20 Uhr, bis die Spätschicht in den Feierabed geht und um 22 Uhr die Nachtschicht kommt“, sagt Nico Müller, ebenfalls IG Metall-Vertrauensmann. Vor allem für eine Erhöhung des Arbeitsentgeldes kämpfen die beiden Männer und ihre Kollegen. 5,5 Prozent mehr Lohn fordern die Metaller. „Die 2,2 Prozent, die die Arbeitgeber derzeit anbieten, sind eine Farce“, ärgert sich Moll.

Aber nicht nur um mehr Lohn geht es den Gewerkschaftsmitgliedern. Sie fordern außerdem eine Überarbeitung der Regelungen für die Altersteilzeit. Vier Prozent der Belegschaft haben diese bisher in Anspruch nehmen können. „Jetzt will der Arbeitgeber den Prozentsatz auf zwei halbieren. Außerdem will der Arbeitgeber entscheiden, wer in Altersteilzeit gehen darf und wer nicht“, so Nico Müller. Nach dem Willen der Arbeitgeber solle nur den in Drei-Schicht-Beschäftigten mit besonders starker Arbeitsbelastung ein Ausstieg über Altersteilzeit ermöglicht werden. Die Belegschaft bei Neuweg sei relativ alt, erklärt Dietmar Moll. Viele der Kollegen, die Jahre lange hart gearbeitet haben, könnten bald von einer Altersteilzeit-Regelung profitieren.

Ein weiteres Problem, das die Gewerkschafter angehen wollen, sind die Möglichkeiten der Weiterbildung. „Derzeit müssen die Arbeitnehmer dafür frei nehmen und die Fortbildungen auch selbst bezahlen“, erklärt Vertrauensmann Müller. Er und seine Kollegen wünschen sich, dass sich der Arbeitgeber künftig wenigstens teilweise an den Kosten beteiligt.