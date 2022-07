Rettungskräfte suchen nach Person in der Donau

Einsatz- und Rettungskräfte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einer unbekannten Person in Munderkingen gesucht. Gegen 2.30 Uhr sah ein Zeuge eine unbekannte Person über die Donaubrücke am Angerweg laufen. Als er sich kurz wegdrehte, hörte er ein „Platschen“. Als er wieder zur Brücke blickte, war die Person verschwunden. Der Zeuge ging davon aus, dass die Person in die Donau gefallen war und wählte den Notruf.

Großaufgebot rückt an

Aufgrund der Dunkelheit und Entfernung konnte er nicht sehen, ob es sich um eine männliche oder weibliche Person handelte. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an und suchten an der Donau bis Rottenacker nach der Person. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche.

Bei der Suche konnte in der Donau keine Person gefunden werden.