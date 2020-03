Reifen von zwölf Autos zerstochen

An zwölf Autos sind in der Nacht auf Freitag in Munderkingen die Reifen zerstochen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft jetzt auf Hinweise. Der Schaden wird auf mehr als 3000 Euro geschätzt.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der bislang unbekannte Reifenstecher die Tat am Vorbeigehen verübte, denn es seien jeweils zwei Reifen einer Fahrzeugseite abgestochen worden.

Hier wurden überall Autos beschädigt

Die mögliche Route des Täters ging von der Schillerstraße, Martinstraße, Kirchgasse, Kirchhof zum Ochsenweg oder andersherum.

In der Schillerstraße beschädigte der Täter einen grauen VW, einen grauen Hyundai und einen schwarzen Toyota. In der Martinstraße waren ein schwarzer Ford, ein schwarzer Audi, ein grauer VW und ein Toyota betroffen.

Im Bereich Kirchgasse und Kirchhof beschädigte der Unbekannte einen grauen VW und einen grauen Skoda. Im Ochsenweg wurde ein grauer Mercedes und ein grauer VW beschädigt.

Der oder die Täter müssten demnach auf dem Weg in die Innenstadt oder aus der Stadt heraus gewesen sein.

Die Polizei aus Munderkingen hat die Spuren gesichert. Weitere Geschädigte und Zeugen, die einen Verdächtigen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07391/5880 zu melden.