Realschülerin schlägt sich gut beim Vorlesewettbewerb

In der Tübinger Stadtbibliothek hat der Entscheid im Vorlesewettbewerb auf Bezirksebene stattgefunden. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, der seit 1959 organisiert wird, steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben.

Die besten zwölf Schüler und Schülerinnen aus dem Regierungsbezirk Tübingen traten in einem spannenden Finale gegeneinander an. Janin Schmid aus Attenweiler, Schülerin der Klasse 6b der Realschule Munderkingen, hatte sich als Klassen-, Schul- und Kreissiegerin zur Teilnahme am Bezirksentscheid qualifiziert. Kreissiegerin wurde sie mit „Der kleine Hobbit“.

Janin Schmid liest aus Rubinrot

Janin hatte das Buch „ Rubinrot“ von Kerstin Gier ausgewählt und las nach einem Überblick über die Handlung anschließend eine spannende Stelle daraus vor. Sie zeigte auch in dieser Runde, dass sie eine sehr gute Vorleserin ist, aber auch die anderen Teilnehmer konnten ihr Können zeigen.

Nach dem eigenen, vorbereiteten Text mussten die Teilnehmer nun noch aus einem unbekannten Text vorlesen. Die Buchhandlung Osiander, die diesen Wettbewerb mitunterstützte, hatte hierzu das Buch „Die große Bärenschule“ von John Yeoman ausgewählt.

Auch in dieser zweiten Runde gaben alle Schüler und Schülerinnen ihr Bestes, deshalb fiel der Jury die Entscheidung sehr schwer. Janin hat gerade auch im fremden Text ruhig und betont gelesen, musste sich aber letztlich Alexej Grube aus Reutlingen und Franziska Hieke aus Balingen geschlagen geben.

Janin Schmid freute sich trotzdem über die Teilnahme-Urkunde und den Buchpreis, den alle Schüler und Schülerinnen beim Bezirksentscheid erhielten.