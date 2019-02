Rauchentwicklung nahe Bahnhof: Munderkinger Feuerwehr rückt aus

Die Munderkinger Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Einsatz ausrücken. In der Nähe des Bahnhofs wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rauchentwicklung festgestellt. Wie ein Sprecher der Munderkinger Wehr auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, soll es in einer Böschung in der Garnstraße gebrannt haben.

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm sei die Meldung kurz vor 17.45 Uhr bei der Zentrale eingegangen. Nähere Angaben konnten noch nicht gemacht werden.

Weitere Informationen folgen.