Rauchender Wäschetrockner löst Feuerwehreinsatz in Munderkingen aus

Ein Wäschetrockner, der am Donnerstagnachmittag in Brand geraten ist, hat in der Munderkinger Innenstadt ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hat sich ein 61-jähriger Mieter verletzt: Er wollte schauen, was sich hinter der Rauchentwicklung im Gebäude in der Senfgasse verbirgt und sei aufgrund der Gase ohnmächtig geworden.

Keine erhöhten Messwerte

Auch eine 52-jährige Frau sei vorsorglich medizinisch versorgt worden. Beiden seien jedoch nicht schwer verletzt worden. Messungen der Feuerwehr Munderkingen hätten keine auffälligen Werte ergeben, heißt von der Pressestelle der Polizei. Die erste Meldung, es handele sich um einen Gasaustritt widerlegten die Beamten.