PSF-Duo Zweiter bei DM-Sichtung

Die Voltigiererinnen der PSF Munderkingen sind mit ihrem Pferd Halardo in Ulm-Wiblingen gestartet.

Für die Doppelvoltigiererinnen Sina Stöhr und Elisabeth Sieben, die in der höchsten Leistungsklasse starten, stand die erste Sichtung für die deutschen Meisterschaften bevor. Zu große Hoffnungen hatten die beiden Voltigiererinnen nicht, da die Konkurenz bei Sichtungen sehr stark ist. Doch mit großer Souveränität turnten Stöhr und Sieben auf dem Pferd ihre Kür unter dem Motto ABBA und erreichten mit einer Wertnote von 7,110 den zweiten Platz. Die besten drei Doppelpaare aus jedem Bundesland sind nach den drei Sichtungen bei den deutschen Meisterschaften in Elmshorn startberechtigt. Trainerin Silke Stöhr ist sehr zufrieden mit der Leistung und hofft auf weitere Erfolge bei den anderen beiden Sichtungen in Alsfeld und Schwaigern.

Auch die drei Einzelvoltigiererinnen aus Munderkingen können mehr als zufrieden mit ihrer Leistung sein. Sie gingen in den Leistungsklassen E, L und M an den Start. Emma Jahrmann sicherte sich mit der Wertnote von 5,843 Rang zwei in Klasse E. Carolin Saum erturnte sich in der Klasse L mit einer Wertnote von 6,033 den sechsten Platz. Elisabeth Sieben verteidigte souverän Rang eins mit einer Wertnote von 6,439 in der Klasse M.