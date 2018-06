Priorität hat die Michel-Buck-Straße

Der schlechte Zustand einiger Munderkinger Straßen beschäftigt Stadtverwaltung und Gemeinderat bereits seit längerer Zeit. Weil besonders im Frühjahr vermehrt Straßenschäden auftreten und ihre Instandsetzung gemeinsam mit der Kanalisation sowie der Wasserversorgung angegangen werden sollte, hatte der Gemeinderat eine Auflistung sanierungsbedürftiger Straßen samt Kanal und Wasserleitung gefordert.

Diese Liste haben Manfred Walter vom VG-Bauamt und Kurt Fues, Chef im Munderkinger Bauhof, am Donnerstagabend vorgelegt. Grundlage waren vorhandene Zustandsberichte über die Kanalisation und das Wassernetz der Stadt. Außerdem wurden alle Straßen beurteilt und in einem Straßenzustandsbericht in Schadensklassen eingeteilt.

Nach der Auswertung der drei Schadensbereiche standen die absolut maroden Straßen der Stadt fest. Sie reichen von der Breslauerstraße im Norden der Stadt bis zur Michel-Buck-Straße im Süden und von der Mühlstraße bis zur Paradiesgasse. Die Straßen in der Altstadt wurden zwar bewertet, aber aus der momentanen Liste herausgenommen, weil im Rahmen der Kernstadtsanierung und des Projekts „Kleinstadtleben“ eine Umgestaltung der Straßen anstehen könnte und dann bezuschusst würde.

Angesichts knapper Kassen wurde die Schadensliste überarbeitet und nach den Straßen mit großem Verkehrsaufkommen beurteilt. Außerdem ermittelte die Verwaltung die Kosten einer Sanierung. Danach müsste die Breslauerstraße für rund 670000 Euro saniert werden, die Sanierung im Römerweg kostet rund 325000 Euro. Mit 290000 Euro würde die Instandsetzung in der Keltenstraße die Stadtkasse belasten und am Frauenberg müssten knapp 725000 Euro investiert werden. Die komplette Sanierung der Michel-Buck-Straße würde mit knapp 1,3 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Die Sanierung von Kanalisation, Wasserleitung und Straßenbelag im besonders maroden östlichen Teil der Michel-Buck-Straße kostet 339300 Euro. „Durch die Bildung von Haushaltsresten ist dieses Geld vorhanden“, sagte Bürgermeister Michael Lohner, „dort könnten wir jetzt anfangen.“ Damit waren die Gemeinderäte einverstanden.

Über die Prioritäten der weiteren Straßensanierungen soll im Rahmen des Haushaltsplans 2013 erneut diskutiert werden. Weil die Räte die Altstadt nicht aus den Augen verlieren wollen, legt die Verwaltung bei der nächsten Sitzung eine Liste maroder Altstadtstraßen vor. Die Sanierung der Kanalisation und der Wasserleitungen werde über die Gebührenhaushalte der Stadt finanziert, erklärte VG-Finanzfachmann Axel Leute den Gemeinderäten: „Investitionen ziehen Gebührenerhöhungen nach sich.“ Pro 100000 Euro, die von der Stadt in Kanal oder Wasserversorgung investiert werden, so Leute, erhöht sich die Frischwassergebühr um 2,8 Cent pro Kubikmeter. Beim Abwasser steigt die Schutzwassergebühr um 1,8 Cent pro Kubikmeter und 0,5 Cent pro Quadratmeter. Für den Sall, dass alle Maßnahmen der Mängelliste sofort erledigt werden, stiegen die Wassergebühr um 20 Cent, die Abwassergebühr um 25 Cent für Schmutzwasser und sechs Cent für Regenwasser.